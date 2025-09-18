Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se, samo u poslednjih šest meseci sastao sa čitavim nizom stranih zvaničnika, a predsednica Narodne skupštine Srbije podsetila je na samo neke od njih svojom objavom na društvenoj mreži "X".

Nebojša Bakarec Foto: Kurir Televizija

Najsvežija je zvanična poseta predsednika Aleksandra Vučića Japanu, a na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Nebojša Bakarec, poslanik Srpske napredne stranke, kao i Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji.

Bakarec:

Bakarec kaže da se ugled predsednika ogleda i u odnosu gotovo cele Evropske unije prema njemu, ali i od ostatka slobodnog sveta.

- Nesumnjiv je ugled predsednika Vučića koji se najbolje emanirao, odnosno manifestovao, nekoliko puta u UN-u. On je postao jedan od lidera slobodnog sveta odnosom i odbranom prava na istinu ove zemlje - kaže Bakarec.

Bakarec dodaje da je najvažnije ekonomija, a da ove posete nisu samo neobavezne posete, već je po sredi ekonomija:

- Kada se ide bilo gde, vodi se ceo tim da se postignu budući sporazumi. Japan ima interese da ulaže u fabrike i pogone koji proizvode delova za automobile ili sisteme za Evropu. Oni će nastaviti da ulažu, vidi se ugled jer sa carem Akihitom se ne priča o ekonomiji, ali je to prestiž jer je to glava Japana. Onda je sledio susret sa premijerom Japana - kaže Bakarec.

On dodaje da Srbija počiva na ekonomiji i da se tu ogleda njena snaga.

Ljubomir Karan Foto: Kurir Televizija

Karan: Vučićeva borba nije samo za ugled Srbije, već status suštinske nezavisnosti i vojne neutralnosti

Karan kaže da diplomatska operacija predsednika Vučića i njegovog političkog tima daje izvanredne rezultate:

- To je borba ne samo za ugled Srbije, ne samo za ekonomski oporavak Srbije, jer mi u poslednje vreme više ne pričamo o oporavku, nego o napredovanju i razvoju. To je borba za status suštinske nezavisnosti i vojne neutralnosti. Može da ode u Rusiju na paradu, da ode u Kinu na manifestaciju, može posle toga da ode u Japan - kaže Karan.

Karan podseća i da je Marko Rubio izrazio želju da razgovara sa predsednikom Vučićem kada bude putovao u Sjedinjene Američke Države.

- Njegova diplomatska ofanziva ima izvanredan uspeh i postaje nezaustavljiva. Javljaju se snage za koje otvoreno možemo reći da su anti-srpske. Ako neko ide u inostranstvo ili instituciju pored sedišta EU tražeći da se njenoj zemlji ili političarima uvedu sankcije, koje uvek pogađaju narod, ako oni mogu to da traže a znaju kako su sankcije pogubne za stanovništvo.

