Iz sopstvenih redova stiglo je priznanje poraza, uz slike koje nemilosrdno pokazuju realnost.
TOTALNI KRAH PROTESTA!
SAMO 50 LJUDI ISPRED PRAVNOG ZA 16 MINUTA TIŠINE! Jedan od najvećih blokadera na X-u priznao: "To je preostalo od moćnih protesta, to nam je ta vrela jesen..."
16 minuta tišine i oko pedesetak ljudi - to je sve što je ostalo od nekada moćnih studentsko-građanskih i opozicionih protesta u Beogradu!
Ovo je poruka jednog od najpoznatijih blokadera i Tviteraša Igora Mitrovića, i opis scene ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, mesta koje je do juče označavalo stub blokaderskih okupljanja, mesta gde su ulice tutnjale.
Mitrović je objavio fotografije i bukvalno priznao da su njihove akcije pukle!
Stigla su odmah opravdanja Mitrovićevih pratilaca da je sada "vreme ispitnih rokova", i da su studenti premnogo uradili.
"A mi čekamo da oni sve završe. Ničim nas ne sprečavaju da mi završimo započeto", napisala je jedna blokaderka u odgovoru na Mitrovićev Tvit, na šta joj je on odgovorio "Pa što ne završavate?".
