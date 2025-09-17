Slušaj vest

16 minuta tišine i oko pedesetak ljudi - to je sve što je ostalo od nekada moćnih studentsko-građanskih i opozicionih protesta u Beogradu!

Ovo je poruka jednog od najpoznatijih blokadera i Tviteraša Igora Mitrovića, i opis scene ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, mesta koje je do juče označavalo stub blokaderskih okupljanja, mesta gde su ulice tutnjale.

Mitrović je objavio fotografije i bukvalno priznao da su njihove akcije pukle!

Stigla su odmah opravdanja Mitrovićevih pratilaca da je sada "vreme ispitnih rokova", i da su studenti premnogo uradili.