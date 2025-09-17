Slušaj vest

"Ko ne skače, taj je Ćaci" — blokaderi koriste kao svoju krilaticu skoro od početka blokada koje u Srbiji traju već skoro godinu dana, ali — da li je ova floskula nešto što su sami izmislili ili ipak nešto što su "naučili"?

Naime, na videu koji možete pogledati u nastavku može se videti da je ovo ista fraza koja se koristi već godinama kao deo obojene revolucije svuda u svetu — a na primer korišćena je tokom Majdana u Kijevu 2014. godine.  

I zaista, isti obrasci ponašanja, iste igre, ista pesma i isti planovi sa Zapada. Ipak, jedno je sigurno, scenario "obojene revolucije" koji je Zapad uspešno primenjivao u mnogim zemljama, u Srbiji ne daje rezultat.

Ono što je u Ukrajini pokušano je predstavljeno kao spontana borba za slobodu, ali se ispostavilo da je organizovani projekat sa Zapada. Danas se isti scenario ponavlja u Srbiji, pod istim parolama — a sve sa ciljem destabilizacije države. 

Pogledajte u nastavku kako to izgleda: 

Snaga Srbije leži u jedinstvu, slogi, slobodi i miru, a ne u nasilju kojima smo svedoci na ulicama Srbije i blokadama normalnog života, rada i školovanja!

Ruska obaveštajna služba je objavila kog datuma se planira Majdan i u Srbiji, o čemu možete pročitati OVDE.

Kurir.rs

