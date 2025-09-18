Slušaj vest

Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Japanu značajan je iskorak u pozicioniranju naše zemlje kroz učvršćivanje veze s jednom od najrazvijenijih i najuglednijih država u svetu. Svakako je reč o višeslojnom značaju razgovora na najvišem državnom nivou, ali su politički i ekonomski aspekt bili u prvom planu.

Srbija se predstavila kao partner spreman da unapređuje dugoročne odnose s Japanom, koji spada u pet najjačih i najrazvijenijih svetskih ekonomija, a sama činjenica da je predsednik Vučić imao audijenciju kod japanskog cara Naruhita i zvanični sastanak s premijerom Šigeruom Išibom pokazuje visok stepen uvažavanja, ocenjuju sagovornici Kurira.

Veliko poštovanje

Karijerni diplomata Zoran Milivojević naglašava za Kurir da su svaki susret na najvišem nivou i produbljivanje saradnje s trećom ekonomijom sveta važni ne samo za Srbiju nego i za velike sile.

- Ta poseta je i politički značajna jer potvrđuje da Srbija ima važan međunarodni položaj i, što je rekao premijer Išiba, da oni vide Srbiju kao najvažniju državu na Zapadnom Balkanu. Način na koji je tretiran predsednik Vučić, susret sa carom i sve ostalo pokazuju da Japan visoko ceni Srbiju i da postoji veoma izražen interes za produbljenje saradnje sa Srbijom. Ovo je potvrda za Srbiju i na unutrašnjem i na spoljnom planu. Dakle, i kad je reč o podršci vlastima i Srbiji u celini, ali i potvrda uvažavanja njenog međunarodnog položaja kao nezavisne, vojno neutralne države i kao države koja drži do svojih nacionalnih interesa i koja se zalaže za mir i za svestranu saradnju - naglašava Milivojević.

Prema njegovim rečima, posebno važna je ekonomska dimenzija posete, jer je Srbija po dinamičnom razvoju IT tehnologija vodeća ne samo u regionu nego i u širem smislu.

- Poznato je da je Japan jedna od vodećih država kad je reč o razvijenoj tehnologiji. Japan vidi Srbiju kao budućeg partnera upravo u razvoju onoga što predstavlja u budućnosti dinamiku u ekonomskoj sferi. Ima i najava da bi za japansku ekonomiju, industriju i razvijene tehnologije Srbija mogla da bude odskočna daska u Evropi. Ovo je svakako signal daljeg produbljivanja bilateralnih odnosa u svim sferama i potvrda da postoji obostrani interes, dakle, i interes velikog i razvijenog Japana za jednu malu Srbiju i za njene potencijale i mogućnosti - zaključuje Milivojević.

Transfer znanja

Ekonomista Mihajlo Rabrenović ocenjuje za Kurir da su dogovori postignuti u Osaki, u okviru svetske izložbe Ekspo 2025, kao i na bilateralnim susretima, usmereni na unapređenje bilateralne trgovine, tehničke pomoći i otvaranje vrata za nove japanske investicije.

- Ohrabruje i vest da su tokom razgovora najavljeni novi projekti u oblasti elektromotora, automobilskih komponenti, IKT sektora i zelenih tehnologija. Posebno je važno što se u razgovorima ističe podrška za otvaranje istraživačko-razvojnih centara, jer to donosi ne samo nova radna mesta već i transfer znanja i tehnologija koji su od neprocenjive važnosti za modernizaciju srpske privrede. Saradnja s Japanom, iako po obimu trgovine još relativno skromna, ovom posetom dobija na zamahu - kaže Rabrenović.

Tri dokumenta: Šta je potpisano u Tokiju

U Tokiju su potpisana tri bilateralna dokumenta koja doprinose unapređenju saradnje Srbije i Japana, među kojima je zajednička izjava o postizanju načelnog sporazuma između Srbije i Japana o promovisanju i zaštiti investicija. Potpisan je Memorandum o saradnji između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja Srbije i Ministarstva obrazovanja, kulture, sporta, nauka i tehnologije Japana. Takođe, potpisan je Memorandum o razumevanju u vezi sa saradnjom u oblasti naprednih IKT tehnologija u Srbiji između Kancelarije za IT i eGov Republike Srbije i kompanije NTT DATA.

Kako napominje, trendovi pokazuju da postoji prostor za znatno ubrzanje, pogotovo ako se uzmu u obzir povoljni trgovinski sporazumi koje Srbija ima s različitim blokovima, kao i njena geostrateška pozicija.

- Za Japan, Srbija može postati kapija ka evropskom tržištu, a za Srbiju, saradnja s Japanom znači pristup kapitalu, visokoj tehnologiji i modelima korporativnog upravljanja koji su među najnaprednijima u svetu. Prevazilaženjem nedavno, u sklopu globalnih trendova, uvedenih carina Srbiji od strane SAD otvorio bi se veliki prostor za zajednički nastup na veliko američko tržište. Ne treba zanemariti ni simboličku težinu saradnje s državom koja je članica G7 i treća ekonomija sveta. Japanska privreda zasnovana je na dugoročnom planiranju, radnoj disciplini i posvećenosti javnom interesu. Upravo u tome se krije i potencijal za prenos dobrih praksi u Srbiju - naglašava Rabrenović.