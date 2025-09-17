Slušaj vest

Da blokaderi ne prezaju ni od čega videli smo već na toliko primera tokom ovih skoro godinu dana koliko traje njihov teror na većinom Srbije. A još više da se ne libe da koriste i decu za svoje ciljeve. Tako su sada iskoristili tragičan incident o dečaku (14) iz Niša kojem je amputiran deo prsta usled vršnjačkog nasilja za svoju retoriku — i to nakon laži o preminulom dečaku iz Valjeva.

Naime, novinarka Biljana Stepanović je podelila na svom X nalogu navode da je dečaku amputiran deo prsta nakon nasilja u policiji.

Istina je ipak drugačija!

Naime, kako su mediji preneli juče u toku dana, a kako je majka dečaka i sama potvrdila — dečaku (14) iz Niša je amputiran deo prsta nakon što su ga četvorica vršnjaka, iz sada nepoznatih razloga, pretukla metalnom šipkom.

Prema njenim rečima, napad se dogodio 12. septembra oko 17.50 časova na dečjem igralištu u Studeničkoj ulici u Nišu, potvrdila je za Blic.

Majka dečaka o napadu

Kako je majka objasnila, njen sin je bio na igralištu sa drugom kad je došlo do napada, a četvorica su prvo bacila dasku nasred ulice, usled čega je njen sin pokušao da je skloni da ne bi smetala drugoj deci.

Međutim, dečaci su to shvatili kao provokaciju, usled koje su ga vređali i psovali, a potom uhvatili i njega i druga i na silu ih odvukli do obližnjeg drvoreda pored igrališta.

- Dvojica dečaka su držala mog sina, jedan je držao njegovog druga. Dva, tri puta ga je udario po ruci šipkom tako da su mu svi prsti bili modri, a na kraju je dobio udarac pesnicom u glavu, ispod uveta sa desne strane. Kada je došao kući rekao je da je pao, ali kada sam mu videla nokte odmah sam shvatila da to nije istina. Ruka je bila sva krvava, a nokti samo što nisu otpali. Ono je bilo jezivo, katastrofa da se gleda - ispričala je majka.

Sanacija jezivih povreda

Dečak se nalazi na UKC u Nišu, gde mu je amputiran deo prsta, a usled povrede je morala i da se sanira povreda šake.

- Amputiran je vrh (zadnja falanga) četvrtog prsta i saniran prelom vrha trećeg prsta. Uz ove povrede dete ima i nagnječenje i modrice na istoj šaci od drugog do petog prsta. Lečenje još nije završeno, potrebno je još previjanja i da još nosi gips, ali je stanje deteta dobro i stabilno - rekli su iz UKC Niš za Blic.