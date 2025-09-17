Slušaj vest

"Ražanj i njegova sela su nam putokaz šta i kako nam valja činiti kako bi ovaj posao obnove sela Srbije uspešno nastavili. Ovde na delu sreću se Republika i lokalna samouprava, sve za dobrobit žitelja ovog prelepog kraja“, poručio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić tokom današnje radne posete Ražnju i njegovim selima.

- Ovde su i zadruge i novouseljene prazne seoske kuće i neki novi mladi ljudi čija deca oživljavaju škole i igrališta. Ovde je i više nego potrebni minibus za besplatan prevoz, kao i sada obnovljen Dom kulture gde meštani ovog i okolnih sela mogu da se se sreću i susreću, ali i sada već tradicionalni Miholjski susreti koji okupljaju veliki broj učesnika i posetilaca - dodao je.

Ministar je u pratnji rukovodstva opštine i saradnika obišao Dom kulture koji je renoviran i opremljen u okviru programa obnove seoskih domova, sredstvima dobijenim na javnom konkursu Ministarstva za brigu o selu. Za obnovu ovog objekta dodeljeno je 8,9 miliona dinara, a opština Ražanj jedna je od 19 lokalnih samouprava koje su dobile sredstva za renoviranje svojih seoskih domova.

- Programi ovog ministarstva su od onih za koje je procedura jednostavna, kratka, a rezultati brzo vidljivi. Konkretno ovde, urađeni su kompletni građevinski radovi, nova fasada, podovi, zidovi i plafoni, zamenjena stolarija, sređeni sanitarni čvor i kuhinja, priključena struja i nabavljena oprema – stolovi, stolice, komode, kao i elektro oprema - rekao nam je predsednik Opštine Ražanj Dobrica Stojković i dodao da će ovaj Dom kulture sada ponovo biti centar okupljanja žitelja ovog kraja. Ministar je u sali renoviranog Doma kulture porazgovarao sa meštanima o onome što je urađeno i o njihovim potrebama.

1/14 Vidi galeriju Milan Krkobabić u Ražnju Foto: Milan Obradović

Ministar je nakon toga obišao četvročlanu porodicu Bujšić, koja se prošle godine skućila u selu Mađere, kroz program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom — Ana, Dušan i njihovi sinovi David (9) i Mihailo (5) na ovaj način su konačno, posle gotovo decenije života u zajednici dobili svoj krov nad glavom.

- Kupili smo, zahvaljujući ovom programu, prelepu kuću i uz nju imamo 30 ari placa. Deo je već pod plastenicima, uzgajamo sve povrće koje nam je potrebno za porodicu. Inače radim kao lovočuvar, a supruga na pumpi, ali je sada na trudničkom, jer čekamo treće dete - sa ponosom priča Dušan i dodaje:

- Ovo je velika stvar za mlade ljude. Naša deca su presrećna od kad smo se preseli u naš dom iz snova, imaju svoju sobu, prostor za igru, dvorište. Voleo bih da se što više mladih ohrabri. Pitaju me često prijatelji za ovaj program i još nekoliko porodica sam povukao da se prijave na ovaj konkurs koji menja život iz korena.

Ukupan iznos sredstava koja su do sada dodeljena Ražnju kroz različite programe Ministarstva za brigu o selu iznosi oko 41,5 miliona dinara. Osim što je oživelo šest kuća i renoviran seoski Dom kulture, dok je u prethodnom periodu potpomognut i rad dve zadruge. Takođe su održani Mioholjski susreti sela prethodne tri godine, a ovogodišnje okupljanje planirano je za 30. septembar u selu Mađere. Osim toga, uskoro počinje da saobraća i minibus za prevoz seoskog stanovništva obezbeđen takođe programom ovog Ministarstva.