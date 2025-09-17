Slušaj vest

Oko studenta blokadera Bogdana Jovičića prethodnih dana se digla prašina, jer je deo javnosti pokušao da ga pretvori u žrtvu kada je na sahranu oca doveden vezan, što je učinjeno s obzirom na to da se nalazi u pritvoru posle divljanja blokadera u Novom Sadu.

Bogdan Jovičić metalnim čivilukom razbija staklo na prostorijama SNS

Istovremeno po društvenim mrežama su počeli da se pojavljuju snimci dela zbog kog je Jovičić i uhapšen.

Bogdan Jovičić metalnim čivilukom razbija staklo na prostorijama SNS

Na snimcima se vidi kako Jovičić, sa "fantomkom" i plastičnom kacigom crno-crvene boje na glavi, obučen u belu majicu i crne bermude, metalnim čivilukom razbija staklo na prostorijama Srpske napredne stranke, potom i kamere na tom objektu.

Bogdan Jovičić metalnim čivilukom razbija staklo na prostorijama SNS

Podsetimo, Jovičić je uhapšen 15. avgusta.

Iako su Šolakovi mediji i deo javnosti pokušali da ga "pretvore" u žrtvu, Služba za obezbeđenje bila je dužna da poštuje bezbednosne procedure koje nalažu da pritvorenik mora da bude u lisicama kada napušta zatvor.

