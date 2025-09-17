FANTOMKA I KACIGA NA GLAVI, U RUKAMA METALNI ČIVILUK: Pojavili se snimci Bogdana Jovičića koga Šolakovi mediji prikazuju kao žrtvu (VIDEO)
Oko studenta blokadera Bogdana Jovičića prethodnih dana se digla prašina, jer je deo javnosti pokušao da ga pretvori u žrtvu kada je na sahranu oca doveden vezan, što je učinjeno s obzirom na to da se nalazi u pritvoru posle divljanja blokadera u Novom Sadu.
Istovremeno po društvenim mrežama su počeli da se pojavljuju snimci dela zbog kog je Jovičić i uhapšen.
Na snimcima se vidi kako Jovičić, sa "fantomkom" i plastičnom kacigom crno-crvene boje na glavi, obučen u belu majicu i crne bermude, metalnim čivilukom razbija staklo na prostorijama Srpske napredne stranke, potom i kamere na tom objektu.
Podsetimo, Jovičić je uhapšen 15. avgusta.
Iako su Šolakovi mediji i deo javnosti pokušali da ga "pretvore" u žrtvu, Služba za obezbeđenje bila je dužna da poštuje bezbednosne procedure koje nalažu da pritvorenik mora da bude u lisicama kada napušta zatvor.