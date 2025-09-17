Slušaj vest

Oko studenta blokadera Bogdana Jovičića prethodnih dana se digla prašina, jer je deo javnosti pokušao da ga pretvori u žrtvu kada je na sahranu oca doveden vezan, što je učinjeno s obzirom na to da se nalazi u pritvoru posle divljanja blokadera u Novom Sadu.

1 Bogdan Jovičić metalnim čivilukom razbija staklo na prostorijama SNS Izvor: Kurir

Istovremeno po društvenim mrežama su počeli da se pojavljuju snimci dela zbog kog je Jovičić i uhapšen.

2 Bogdan Jovičić metalnim čivilukom razbija staklo na prostorijama SNS Izvor: Kurir

Na snimcima se vidi kako Jovičić, sa "fantomkom" i plastičnom kacigom crno-crvene boje na glavi, obučen u belu majicu i crne bermude, metalnim čivilukom razbija staklo na prostorijama Srpske napredne stranke, potom i kamere na tom objektu.

3 Bogdan Jovičić metalnim čivilukom razbija staklo na prostorijama SNS Izvor: Kurir

Podsetimo, Jovičić je uhapšen 15. avgusta.