Ljudi bliski Draganu Šolaku, koji su ostali u sistemu Junajted grupe nakon promenjenog kompanijskog menadžmenta, počeli su da obezbeđuju svoje pozicije unutar firme, saznaje Kurir. O načinu na koji to rade najbolje govori činjenica da je u sve morala da bude uključena i policija.

Naime, Kurir otkriva da je Goran Bujaković, zaposleni u srpskom ogranku Junajted grupe i krajnji vlasnik privrednog društva Maximus Security, koje obezbeđuje kompanijsku zgradu u Beogradu, danas nenajavljeno zatražio hitan sastanak sa direktorima Junajted grupe. Inače, Kurir je nedavno pisao o braći Goranu i Milošu Bujakoviću, zapošljavanju članova familije u Junajted grupi, njihovoj ulozi u bezbednosnom sistemu Slobodana Miloševića i Mire Marković, kao i o novoj ulozi koju imaju Šolakovom sistemu Junajted grupe.

Kako piše u izveštaju MUP-a Srbije, u koji smo imali uvid, Bujaković je danas započeo priču o tome kako je ranije radio u državnoj bezbednosti, kako poznaje mnoge ljude u Srbiji i regionu, kako je on gradio kompaniju, pominjući imena poput bivšeg predsednika države i premijera Vojislava Koštunice, Nasera Orića i drugih.

U prijavi se navodi da je on nakon toga izričito rekao da ima informaciju da se planira otpuštanje njegovog sina Nemanje Bujakovića i da će, ukoliko se to desi, bilo danas ili u budućnosti, iskoristiti sva pravna sredstva i druga da zaštiti svoju porodicu.

Zatim je obavestio direktore da je od danas otvorio bolovanje i dostavio medicinsku dokumentaciju nadležnom odeljenju, te da će komunikaciju nastaviti po njegovom povratku sa bolovanja.

Pored Gorana Bujakovića, u Junajted grupi su zaposleni i njegov sin Nemanja Bujaković, kao i bratanica Jovana Bujaković. Ni Jovana ni Nemanja danas se nisu pojavili na poslu.