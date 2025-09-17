Slušaj vest

Goran Bujaković, zaposleni u srpskom ogranku Junajted grupe i krajnji vlasnik privrednog društva Maximus Security, pretio je danas direktorima Junajted grupe, a Kurir je kontaktirao Junajted grupu i dobili smo potvrdu autentičnosti ove vesti.

"Mi ćemo uvek štititi naše ljude. Pretnje i zastrašivanje su neprihvatljivi i reagovaćemo odlučnim merama. Sarađujemo sa nadležnim organima i preduzimamo sve neophodne korake kako bismo obezbedili bezbedno radno okruženje", rečeno nam je.

Podsetimo, Goran Bujaković je nenajavljeno zatražio hitan sastanak sa direktorima Junajted grupe. 

Kako piše u izveštaju MUP-a Srbije, Bujaković je danas započeo priču o tome kako je ranije radio u državnoj bezbednosti, kako poznaje mnoge ljude u Srbiji i regionu, kako je on gradio kompaniju, pominjući imena poput bivšeg predsednika države i premijera Vojislava Koštunice, Nasera Orića i drugih.

WhatsApp Image 2025-09-17 at 7.47.29 PM.jpeg
Foto: Kurir

U prijavi se navodi da je on nakon toga izričito rekao da ima informaciju da se planira otpuštanje njegovog sina Nemanje Bujakovića i da će, ukoliko se to desi, bilo danas ili u budućnosti, iskoristiti sva pravna sredstva i druga da zaštiti svoju porodicu.

