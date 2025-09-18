MINISTAR ĐURIĆ PRIMIO U OPROŠTAJNU POSETU AMBASADORKU INDIJE: Zahvalio joj se na posvećenom radu i doprinosu razvoju bilateralnih odnosa
Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić primio je u sredu u oproštajnu posetu ambasadorku Indije u Beogradu Šubdaršini Tripati.
Ministar Đurić zahvalio je ambasadorki Tripati na posvećenom radu i doprinosu razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Indije, poželevši joj uspeha u budućim profesionalnim izazovima i na ličnom planu.
Sagovornici su zajednički konstatovali izuzetno visok nivo političkog dijaloga i prijateljstva dveju zemalja i u tom kontekstu razmotrene su i mogućnosti za razmenu bilateralnih poseta na visokom i najvišem nivou.
Šef srpske diplomatije istakao je da se odnosi Srbije i Indije temelje na međusobnom uvažavanju i prijateljstvu, zahvalivši na doslednom stavu Indije i podršci koju pruža našoj zemlji u okviru različitih multilateralnih formata.