Politika
VAŽNI SASTANCI U BEOGRADU: Predsednik Vučić danas sa kineskim ambasadorom i komandantom Nacionalne garde Ohaja
Slušaj vest
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić održaće danas dva važna sastanka u Beogradu.
Prvo će se u 12.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike sastati sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Nakon toga, u 13.00 časova, Vučić će na istom mestu primiti komandanta Nacionalne garde Ohaja, brigadnog generala Metjua Vudrafa.
87 · Reaguj
8