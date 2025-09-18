Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić održaće danas dva važna sastanka u Beogradu.

Prvo će se u 12.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike sastati sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Nakon toga, u 13.00 časova, Vučić će na istom mestu primiti komandanta Nacionalne garde Ohaja, brigadnog generala Metjua Vudrafa.

