Slušaj vest

Na sajtu N1 juče oko 14.20 objavljena je vest da je "Uhapšena osoba zbog agresivnog guranja drugih lica na kordon policije". Lice je uhapšeno zbog događaja od 5. septembra ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Samo šest sati kasnije, u 20.54, istog dana, na istom sajtu za potpuno isti događaj N1 objavlje da napadače na policiju ne samo da niko ne hapsi nego ih i ne traži?!

Kad su shvatili šta piše, odmah je usledila spin "ispravka".

Naime, u večernjem terminu objavljen je napis sledećeg naslova: "Tepić: Kako "napadače" na policiju u Novom Sadu niko ne traži - kao da su njihovi."

U tom tekstu se sramnom insinuira da se napadači na policiju ne hapse, nego ni ne traže što verovatno znači da su u dosluhu i sprezi s policijom?!

U razmaku od samo 6 sati od osnovne informacije došlo se spina u pokušaju da se javnosti servira iskrivljena slika ali i gotovo rešenje za neki događaj.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaN1 U SAMO 10 DANA IZMISLIO DVE POTPUNO SUPROTNE PRIČE O SUZAVCU! Jovanov razotkrio nove laži: Od "vetra koji vraća suzavac" do "nije bilo ni daška vetra"
366438_250916.00_35_19_12.Still038.jpg
PolitikaPROFESOR IZ AMERIKE ŠOKIRAO BLOKADERE I TO NA N1! "Protesti su postali nasilniji, a Vučić vrlo uspešno igra geopolitičku igru"
n1.jpg
PolitikaČAK I N1 i NOVA PRIZNAJU: Policija je prva napadnuta! "Policajci su gurani, gađani pirotehničkim sredstvima i udarani metalnim šipkama"
blokaderi.jpg
PolitikaBRUKA BLOKADERA NA N1: Uvrede za ljude izbegle iz Krajine i sa Kosova samo zato što podržavaju Vučića (VIDEO)
mića turčin.jpg
PolitikaKAKO JE PROFESORKA FILOZOFSKOG NA N1 SRUŠILA MIT O BLOKADAMA: "Održavanje ispita van fakulteta je PROTIVZAKONITO!"
Filozofski NS N1.jpg
PolitikaBLOKADERI BI SAD DA PROTERUJU LJUDE I TO JE POSLEDICA PROPAGANDNE MAŠINERIJE: Kako su laži N1 i Nove S o "pretučenom dečaku iz Valjeva" dovele do grafita mržnje
n12.jpg
PolitikaN1 NA OPASNOM ZADATKU: Lažima izazivaju paniku, hoće da rasplamsaju agresiju blokadera!
2025-08-18 13_48_59-Natasa Marjanovic - webredakcija@kurir-info.rs - Wireless Media Group Mail — Moz.png
PolitikaVELIKI "USPEH" N1: Uspeli da "proizvedu" samoleteće baklje i kamenice
IMG-20250815-WA0144.jpg