Slušaj vest

Na sajtu N1 juče oko 14.20 objavljena je vest da je "Uhapšena osoba zbog agresivnog guranja drugih lica na kordon policije". Lice je uhapšeno zbog događaja od 5. septembra ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Samo šest sati kasnije, u 20.54, istog dana, na istom sajtu za potpuno isti događaj N1 objavlje da napadače na policiju ne samo da niko ne hapsi nego ih i ne traži?!

Kad su shvatili šta piše, odmah je usledila spin "ispravka".

Naime, u večernjem terminu objavljen je napis sledećeg naslova: "Tepić: Kako "napadače" na policiju u Novom Sadu niko ne traži - kao da su njihovi."

U tom tekstu se sramnom insinuira da se napadači na policiju ne hapse, nego ni ne traže što verovatno znači da su u dosluhu i sprezi s policijom?!

U razmaku od samo 6 sati od osnovne informacije došlo se spina u pokušaju da se javnosti servira iskrivljena slika ali i gotovo rešenje za neki događaj.