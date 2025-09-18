Slušaj vest

- Ja ću otvoreno pohvaliti – Srbija ima najbolju protivvazdušnu odbranu u Evropi - poručio je Klasan u emisiji hrvatskog Večernjeg lista.

Dok deo opozicije i medija u Srbiji upućuje oštre kritike Vojsci Srbije, stav hrvatskog vojnog eskperta pokazuje da, čak i među onima koji nisu naklonjeni Srbiji, postoji poštovanje prema odbrambenim kapacitetima.

Posebno se ističe da je u proteklim godinama Vojska Srbije značajno unapredila svoj sistem naoružanja i tehničke opremljenosti, što je, prema ovim ocenama, rezultiralo snažnom modernizacijom i jačanjem sposobnosti u oblasti protivvazdušne odbrane.

Proba vojne parade Snaga jedinstva 2025 ispred Palate Srbija  Foto: Boba Nikolić

Klasan je nedavno pozvan na razgovor u ministarstvo odbrane Hrvatske nakon što je javno kritikovao nabavke oružja koje sprovodi Zagreb, pre svega PVO sistema.

Podsećamo, vojna parada pod nazivom "Snaga jedinstva" biće održana 20. septembra na prostoru kod Palate Srbije povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Pripreme za vojnu paradu "Snaga jedinstva", koja se održava u subotu, 20. septembra na platou ispred Palate Srbija su u završnoj fazi, a sad se trenutno radi na detaljima.

