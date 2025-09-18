Slušaj vest

Srpska lista objavila je video-spot povodom predstojećih lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji u kom poručuje da slogom i jedinstvom srpski narod može da sačuva svoje opštine južno od Ibra i povrati opštine na severu koje su oteli lažni albanski gradonačelnici.

"Samo složno možemo da sačuvamo i povratimo naše opštine. Da skinemo crvene trake, da radimo i gradimo! Jer ovde naš narod odlučuje! Budimo jedinstveni, jer smo snažni koliko smo složni! Zato Jedino Srpska lista i broj 170!", poručuje se u video-spotu u kom se smenjuju kadrovi srpskih sredina i porodica, mladih, penzionera od Štrpca, preko Gračanice, Kosovskog Pomoravlja, do severnih opština, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Leposavića… Spotom dominira kadar sa brda Kamilja u Leposaviću gde se nalazi impozantan krst.

U video-spotu se podseća na sve nedaće sa kojima se srpski narod na Kosovu i Metohiji suočava, terorom poslednjih godina, uz poruku vere u srpski narod koji ima tradiciju i snagu da ostane i opstane na svojim vekovnim ognjištima i na izborima osigura bolju budućnost.

Kurir Politika

Ne propustiteSRBI NA KIMMILOVIĆ JASAN: Srbi moraju biti složni i jedinstveni u vraćanju opština sa srpskom većinom
dragiša milović.jpg
SRBI NA KIMSRPSKA LISTA ZAPOČELA KAMPANJU U GRAČANICI! Novak Živić kandidat za gradonačelnika: Ovo je zemlja naših predaka
Screenshot 2025-09-15 152424.jpg
PolitikaIGOR SIMIĆ: Želimo da vratimo opštine na severu u srpske ruke i zaštitimo sunarodnike na jugu
Screenshot 2025-08-19 095038.jpg
Politika"POBEDNIČKI TIM SE NE MENJA!" Rebrača uz Srpsku listu: Igrao sam pred 20.000 ljudi, ali kada osetim ovu energiju, nemoguće je ne pobediti (VIDEO)
WhatsApp Image 2025-09-13 at 5.16.19 PM.jpeg