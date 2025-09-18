Slušaj vest

Objavu Siniše Vučinića prenosimo u celosti:

U interesu istine i javnosti, želim da pojasnim da je moja izjava, u vezi sa Pavlom Cicvarićem, istrgnuta iz konteksta tokom jučerašnje emisije na TV Informer.

Naime, tom prilikom sam naveo kao primer šta bi moglo da se očekuje od blokadera u narednom periodu, usled očiglednog gubitka podrške građana.

Pavla Cicvarića sam naveo hipotetički, jer je poznat u javnosti.

Namera mi je bila da predvidim mogući scenario, a nikako da ga targetiram.

Želim, takođe, da uputim izvinjenje i njemu lično i njegovoj porodici, zbog uznemirenja koje su doživele usled ovakve izjave.

Činjenica je, međutim, da blokaderi gube podršku i da očajnički traže način da izvedu ljude na ulice, tj. da omasove proteste i nastave sa izazivanjem nasilja i haosa.