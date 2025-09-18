Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je sastanak s ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Mojsilovićem i pomoćnikom Ministra odbrane Miloradovićem.
po povratku iz Japana
ŽIVELA SLOBODNA SRBIJA! Predsednik Vučić: U subotu građani Srbije imaće priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju, poslednje pripreme za vojni defile u toku!
- Na sastanaku sa ministrom odbrane Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Mojsilovićem i pomoćnikom Ministra odbrane Miloradovićem. U subotu će građani Srbije imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju. Poslednje pripreme za vojni defile su u toku. Živela slobodna Srbija!, poručio je predsednik Vučić.
Kurir.rs
