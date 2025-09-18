Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je fotografije hemijskog elementa metka koji je ispaljen u Novom Sadu prilikom intervencije policije i saopštilo da nisu korišćena hemijska sredstva koja sadrže CN gas, već sredstva koja su odobrena i nisu šetna po zdravlje ljudi i okolinu.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina.

- Saopštenje MUP-a treba da se preformuliše i treba da razgovaraju sa građanima koji su izneli tu očiglednu rast. CN je ratni otrov koji se koristio u ratu između Japana i Kine, davno je već zaboravljen. Lično mene je uplašilo ovo, kao i kolege koji su bili na licu mesta. To nisu oznake koje se skidaju, već se ugravira, ovo su očigledne laži i nekome je u stalnom interesu da uznemiri ljude - kaže Marković.

Marković kaže da su i neki stručnjaci tvrdili da je u pitanju CN gas, a to je otrov koji učini da pluća praktično nestanu:

- Poenta CN gasa nije da se protivnik zakašlje, nego neutrališe. Zamislite da je u tom protestu njegov komšija ili rođak i tim dejstvom umre. Kako bi se policajac osećao? Mislim da bi napustio službu da mu je neko podmetnuo. Policajac dobro zna kojom patronom puca jer je osposobljen za te stvari - kaže Marković.

On dodaje da suzavac jeste korišćen, ali se ne sme tvrditi da su u pitanju ovakve supstance koje mogu da uznemire građane.

Marković: Treba pozvati ljude na informativni razgovor

- Danas nema ni na običnim plastičnim bocama oznaka koja swe skida, nego je sve utisnuto. Treba MUP da porazgovara i da ljudi iz MUP-a koji poznaju svoj posao daju izjavu. Ovo je napad na Srbiju i sam MUP. Ako ostane na apelima i ja ću pomisliti da je u pitanu CN gas - kaže Marković.

Marković kaže da je neophodno da budemo snažni i čistimo ove vidove uznemiravanja.

- Ne treba niko da se hapsi, ali treba da dođe na informativni razgovor sa dokazima. Ja sam se lično uznemirio. Naravno da su ti gasovi štetni, kada suze oči može čoveku da se izdešava svašta. Meni bi mogao da pogorša vid jer nosim naočare. Kada dođe do težeg narušavanja javnog reda i mira, koristi se suzavac. Za vreme Slobodana Miloševića je suzavac bio mnogo jači - kaže Marković.

On dodaje da je u izradi zakon koji bi regulisao odgovornost ljudi koji blokiraju saobraćajnice.

- Ja sam uvek za demokratiju, a rušenje Srbije je najlakše - kaže Marković.

