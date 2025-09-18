Slušaj vest

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković posetio je danas jedan od najvećih sajmova tehnoloških dostignuća u oblasti digitalizacije, robotike i veštačke inteligencije "Huavej konekt", koji se deseti put održava u Šangaju od 18. do 20. septembra 2025. godine.

Na Sajmu su predstavljena inovativna rešenja i savremeni trendovi u procesu izvođenja nastave, tehnološka rešenja za digitalne škole budućnosti, kao što su digitalne table i pametne učionice u kojima se nastava odvija uz pomoć veštačke inteligencije, savremene obuke za nastavnike, ali i primena robota kao pomoćnika u interaktivnim predavanjima.

„Ovaj Sajam je pokazao vrhunska tehnološka dostignuća u različitim oblastima, od kojih je za nas naravno najvažnije obrazovanje. Digitalizacija omogućava efikasniji, brži, jednostavniji i dostupniji transfer znanja i veština, novi model komunikacije u učionicama i amfiteatrima, ali i efikasnije upravljanje obrazovnim institucijama. Digitalizacija obrazovanja pokazala je vidljive pozitivne rezultate u kineskom obrazovanju i nadamo se da ćemo vrlo brzo neka od njihovih pozitivnih iskustva primeniti i u našim školama i fakultetima, kazao je Stanković nakon obilaska Sajma.

Ministar prosvete sastao se i sa predstavnicima kompanije "Huavej" u Kini sa kojima je razgovarao o daljem unapređenju i intenziviranju saradnje u oblasti digitalnih transformacija obrazovnih sistema u Srbiji.

Budućnost obrazovanja je u digitalizaciji i veštačkoj inteligenciji u čemu imamo veliku pomoć NR Kine zahvaljujući čeličnom prijateljstvu naša dva naroda i naših država, za šta su posebno zaslužni odličan odnos i prijateljstvo između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Kine Si Đinpinga.

Politička podrška Kine otvara prostor i za unapređivanje saradnje u oblasti digitalne transformacije obrazovanja u Srbiji na svim nivoima. Digitalizacija čini obrazovanje dostupnim i jednostavnijim za svakoga, a time se postiže i osnovni cilj obrazovnog sistema, a to je da pruži znanje i veštine neophodne za napredak blagostanje pojedinaca, ali i društva u celini“, rekao je Stanković.

Jim Lu, direktor "Huavej Evropa" izjavio je da ova kompanija ima veliko iskustvo u razvijanju savremenih tehnologija u oblasti obrazovanja i izrazio spremnost da pomognu Srbiji u modernizaciji obrazovanja uz pomoć novih tehnologija.

„Tu smo da najbolja rešenja modernizacije i uspešna iskustva koje smo primenili u Kini prenesemo Srbiji“, rekao je Jim Lu i izrazio zahvalnost ministru Stankoviću na poseti.