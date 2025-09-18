Slušaj vest

Među najnovijim tvrdnjama blokadera koje su neproverene plasirane na društvenim mrežama jeste da se u svrhu uspostavljanja javnog reda i mira na protestu u Novom Sadu koristio CN gas.

Na temu poslednjih aktivnosti blokadera za Kurir televiziju govorili su Zoran Anđelković, vd direktor JP “Pošta Srbije”, kao i Dunja Simonović Bratić, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije.

Zoran Anđelković Foto: Kurir Televizija

Anđelković: Cilj im je da podignu tenzije u javnosti

Anđelković tvrdi da tvrdnja o CN gasu služi uznemiravanju i povećavanju tenzije u javnosti.

- Oni su svesni da kada objave nešto to je netačno, kao što je bilo sa zvučnim topom, nepostojećim dečakom u Valjevu koji je navodno prebijen i preminuo, sada imamo gas. To su pokušaji da se homogenizuje blokadersko-teroristička ekipa u Srbiji - kaže Anđelković.

On dodaje da je u pitanju pokušaj destabilizacije Srbije, pa podseća i na kampanju koju su blokaderi vodili protiv policije Srbije.

- Sada vidite i kakva je kampanja protiv vojne parade. To je skup lažnih informacija - kaže Anđelković.

On dodaje da se ovakve informacije plasiraju na medijima koji za svoje izvore nekada navode Ponoša, dok u drugim slučajevima za izvor navedu plenum bez specifikacije o kom se plenumu radi.

Dunja Simonović Bratić Foto: Kurir Televizija

Simonović Bratić: Sankcije su samo uvertira za rat

Simonović Bratić kaže da je došlo do raspleta, pa je dobra stvar u situaciji koja nas prati na ulicama od decembra to što su svi pokazali svoje pravo lice.

- Tu mislim i na vladajuću koaliciju, pa i na parlamentarnu opoziciju. Studenti znaju da su ih organizovali ljudi koji kada bi sada izašli na izbore ne bi imali nikakvu podršku - kaže Simonović Bratić.

Ona dodaje da nije jasno artikulisan odlazak u Evropski parlament, a da je poruka bila da ljudi koji se opredeljuju desno nemaju šta da traže, dok oni sa levog spektra proevropskih politika treba da se dokažu ko će se predstaviti kao lider.

- Ponoš se izdvaja po tome što se hvali da je on taj koji je tražio sankcije. Sada tražiti sankcije za Srbiju je predigra za ratno stanje i proglašenje rata. To je jasno kao dan. Oni žele da traže od Evropske unije da im skloni sa vlasti ove ljude da bi oni došli na vlast, to je smešno. Istovremeno očekuju da Srbija nastavi na evropskom putu da radi - kaže Simonović Bratić.

Simonović Bratić: Sankcije koje blokaderi traže za Srbiju su predigra za ratno stanje Izvor: Kurir televizija

