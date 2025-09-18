"DOBIO SAM NA POKLON KNJIGU PREDSEDNIKA SI ĐINPINGA" Predsednik Vučić o detaljima razgovora s kineskim ambasadorom
- Ponovio sam posebnu zahvalnost predsedniku Si Đinpingu i rukovodstvu NR Kine na izuzetnom gostoprimstvu i prijateljstvu koje su i ovoga puta pokazali prema Srbiji, rekao je predsednik Vučić.
- Posebna tema bili su rezultati mog sastanka sa predsednikom Sijem, tokom kojeg smo razgovarali o novim investicijama, dodatnim projektima u oblastima infrastrukture, energetike, primene najnovijih tehnologija u brojnim granama industrije, kao i o nastavku saradnje i međusobne podrške na međunarodnom planu.
- Razmenili smo mišljenja i o prioritetima i konkretnim koracima u cilju stvaranja uslova za brzu implementaciju zajedničkih projekata, čiji će rezultati doprineti dobrobiti naših građana i jačanju strateškog partnerstva sa Kinom.
- Ponovio sam potpunu posvećenost nastavku intenzivne saradnje, posebno u okviru predstojeće državne posete NR Kini, koja će još jednom potvrditi čelično i neraskidivo prijateljstvo koje veže naše dve zemlje.
- Dobio sam na poklon knjigu predsednika Si Đinpinga o upravljanju Kinom, koju ću sa velikom pažnjom i interesovanjem sigurno pročitati, zaključio je Vučić.
Kurir.rs