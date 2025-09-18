Slušaj vest

- Ponovio sam posebnu zahvalnost predsedniku Si Đinpingu i rukovodstvu NR Kine na izuzetnom gostoprimstvu i prijateljstvu koje su i ovoga puta pokazali prema Srbiji, rekao je predsednik Vučić.  

- Posebna tema bili su rezultati mog sastanka sa predsednikom Sijem, tokom kojeg smo razgovarali o novim investicijama, dodatnim projektima u oblastima infrastrukture, energetike, primene najnovijih tehnologija u brojnim granama industrije, kao i o nastavku saradnje i međusobne podrške na međunarodnom planu.

- Razmenili smo mišljenja i o prioritetima i konkretnim koracima u cilju stvaranja uslova za brzu implementaciju zajedničkih projekata, čiji će rezultati doprineti dobrobiti naših građana i jačanju strateškog partnerstva sa Kinom.

- Ponovio sam potpunu posvećenost nastavku intenzivne saradnje, posebno u okviru predstojeće državne posete NR Kini, koja će još jednom potvrditi čelično i neraskidivo prijateljstvo koje veže naše dve zemlje.

- Dobio sam na poklon knjigu predsednika Si Đinpinga o upravljanju Kinom, koju ću sa velikom pažnjom i interesovanjem sigurno pročitati, zaključio je Vučić.  

 Kurir.rs

Ne propustitePolitikaŽIVELA SLOBODNA SRBIJA! Predsednik Vučić: U subotu građani Srbije imaće priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju, poslednje pripreme za vojni defile u toku!
Na sastanaku sa ministrom odbrane Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Mojs.jpg
Politika"OVO NIJE SAMO BORBA ZA UGLED SRBIJE, VEĆ ZA NEZAVISNOST I VOJNU NEUTRALNOST" Bakarec o sastancima Vučića i svetskih lidera: U ovome se ogleda njegov ugled
Screenshot 2025-09-16 132824.jpg
PolitikaSRBIJA ZA JAPAN MOŽE POSTATI KAPIJA KA EVROPSKOM TRŽIŠTU! Naša zemlja preko Tokija dobija pristup kapitalu i visokoj tehnologiji
BeFunky-collage.jpg
PolitikaTAKO SE BORI ZA SRBIJU! Brnabić podsetila s kim se sve Vučić sastao u samo 6 meseci: I dok se blokaderi bore da nam uvedu sankcije, Vučić se bori za Srbiju!
Vucic.jpg