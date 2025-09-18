"ZAHVALAN ZA PRIZNANJE KOJE SAM DOBIO" Predsednik Vučić se sastao s komandantom Nacionalne garde Ohaja generalom Vudrafom (FOTO)
- Imali smo dobar i srdačan razgovor, a izrazio sam posebno zadovoljstvo što će general Vudraf, kao uvaženi gost, prisustvovati našoj vojnoj paradi „Snaga jedinstva", na kojoj ćemo sa ponosom pokazati snagu naše vojske.
- Razgovarali smo o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u regionu i svetu, kao i o prioritetima i perspektivama saradnje Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja. Posebno smo se osvrnuli na rezultate zajedničkih aktivnosti u okviru Programa državnog partnerstva, kao i na dalji razvoj i jačanje kapaciteta baze „Jug“.
- Razgovarali smo i o jačanju partnerstva, prijateljstva i poverenja između naših oružanih snaga, kao i o konkretnim načinima za dalje unapređenje saradnje koja istovremeno pruža snažan podsticaj razvoju sveukupnih odnosa Srbije i SAD, poručio je Vučić.
Kurir.rs