- Imali smo dobar i srdačan razgovor, a izrazio sam posebno zadovoljstvo što će general Vudraf, kao uvaženi gost, prisustvovati našoj vojnoj paradi „Snaga jedinstva", na kojoj ćemo sa ponosom pokazati snagu naše vojske.

- Razgovarali smo o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u regionu i svetu, kao i o prioritetima i perspektivama saradnje Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja. Posebno smo se osvrnuli na rezultate zajedničkih aktivnosti u okviru Programa državnog partnerstva, kao i na dalji razvoj i jačanje kapaciteta baze „Jug“.

- Razgovarali smo i o jačanju partnerstva, prijateljstva i poverenja između naših oružanih snaga, kao i o konkretnim načinima za dalje unapređenje saradnje koja istovremeno pruža snažan podsticaj razvoju sveukupnih odnosa Srbije i SAD, poručio je Vučić.

