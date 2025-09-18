Slušaj vest

Ministar Gašić poželeo je dobrodošlicu novom komandantu Nacionalne garde Ohaja brigadnom generalu Vudrafu i tom prilikom istakao nameru Ministarstva odbrane da i u narednom periodu unapređuje bilateralnu vojnu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama na obostranu korist.

On je naglasio da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije ostvaruju značajnu saradnju sa Nacionalnom gardom Ohaja u okviru Programa državnog partnerstva, započetog 2006. godine, koji predstavlja osnovu uspešne bilateralne vojne saradnje dve zemlje, istakavši tom prilikom značaj zajedničke saradnje u formiranju baze „Jug“.

Sastanak ministra Gašića sa komandantom Nacionalne garde Ohaja Vudrafom

Ministar odbrane ukazao je na značaj zajedničkog angažovanja pripadnika Vojske Srbije i Oružanih snaga SAD u multinacionalnoj mirovnoj operaciji na Sinajskom poluostrvu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Na današnjem sastanku, ministar Gašić rekao je da će se na predstojećoj vojnoj paradi „Snaga jedinstva” pokazati savremena, moderna i opremljena Vojska Srbije. On je naglasio da će poseta delegacije Nacionalne garde Ohaja našoj zemlji biti prilika da se uvere u sposobnosti Vojske Srbije, steknu uvid u širu sliku, te prepoznaju važnost i ulogu pozicije Republike Srbije u regionu, što će doprineti obostranom razumevanju.

Brigadni general Vudraf rekao je da mu je čast što je prvi put u zvaničnoj poseti Republici Srbiji kao komandant Nacionalne garde Ohaja, ukazavši na širok opseg saradnje u okviru Državnog partnerstva Ohaja i Republike Srbije kao i da je uveren da će se nastaviti sa dobrom saradnjom u oblastima od zajedničkog interesa.