Slušaj vest

Lider SNS-a i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da je apsurdno što se, kako kaže, oni koji se predstavljaju kao "velike patriote" i mašu zastavama sa likom Isusa Hrista, u isto vreme sukobljavaju sa srpskom policijom - i to, kako tvrdi, kako bi omogućili Dinku Gruhonjiću da nesmetano preuzme kontrolu nad fakultetom, iako on, dodaje Vučević, redovno javno vređa Srpsku pravoslavnu crkvu.

- Za mene je i dalje šokantna slika kada vidite zastavu sa likom Isusa Hrista koja predvodi napad na srpsku policiju, da bi srušili kordon srpske policije i uveli Dinka Gruhonjića na taj fakultet. A taj isti Dinko Gruhonjić kaže da nikada neće dozvoliti da se izgradi srpska pravoslavna crkva. On se zalaže za skvotiranje srpskih crkava i hramova, da se pretvaraju u pabove. Onda ovi ludaci dolaze kao zaneseni nekim tobože patriotizmom, pa su topovsko meso, da isporuče Dinku Gruhonjiću vlast i ako može još da otcepi Vojvodinu - naveo je Vučević.

Kurir Politika 

Ne propustitePolitikaPOSETA PREDSEDNIKA SRBIJE JAPANU VELIKA ČAST ZA SRBIJU Vučević: Susreti Vučića sa carem i premijerom Japana potvrda ugleda naše države
Miloš Vučević (3).png
PolitikaVUČEVIĆ O SRAMNOM ZAHTEVU BARTULICE: Traži da Srbija plati ratnu odštetu, a ima javnu podršku onih koji 10 meseci građanima blokiraju živote
vucevic.jpg
Politika(VIDEO) VUČEVIĆEVA SNAŽNA PORUKA UZ PATRIOTSKE KADROVE IZ PETROVARADINA Peti uzastopni vikend građana protiv blokada
vvv.png
PolitikaVUČEVIĆ ODGOVORIO MARINIKI: Lider SNS-a uzvratio na njene skandalozne pretnje zatvorom ministarki Mesarović: "Postoji u medicini objašnjenje za to..."
Screenshot 2025-09-05 090908.png