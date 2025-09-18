Lider SNS-a i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da je apsurdno što se, kako kaže, oni koji se predstavljaju kao "velike patriote" i mašu zastavama sa likom Isusa Hrista, u isto vreme sukobljavaju sa srpskom policijom - i to, kako tvrdi, kako bi omogućili Dinku Gruhonjiću da nesmetano preuzme kontrolu nad fakultetom, iako on, dodaje Vučević, redovno javno vređa Srpsku pravoslavnu crkvu.

- Za mene je i dalje šokantna slika kada vidite zastavu sa likom Isusa Hrista koja predvodi napad na srpsku policiju, da bi srušili kordon srpske policije i uveli Dinka Gruhonjića na taj fakultet. A taj isti Dinko Gruhonjić kaže da nikada neće dozvoliti da se izgradi srpska pravoslavna crkva. On se zalaže za skvotiranje srpskih crkava i hramova, da se pretvaraju u pabove. Onda ovi ludaci dolaze kao zaneseni nekim tobože patriotizmom, pa su topovsko meso, da isporuče Dinku Gruhonjiću vlast i ako može još da otcepi Vojvodinu - naveo je Vučević.