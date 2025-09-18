KURIR SAZNAJE: Važni gosti iz celog sveta na velikoj vojnoj paradi u Beogradu!
Kako saznaje Kurir, među zvanicama na vojnoj paradi će biti brigadni general kineske vojske, ministri odbrane Mađarske, Kira i Azerbejdžana, komandant francuskog vazduhoplovstva i zamenik ministra odbrane francuske, komandant nacionalne garde Ohaja, kao i specijalni gosti.
Podsećamo, pripreme za vojnu paradu "Snaga jedinstva 2025" u Beogradu ušle su u završnu fazu, a danas je ispred Palate Srbija održana generalna proba.
Osim naoružanja i defilea jedinica publika će moći da vidi i oko 60 različitih letelica iznad Beograda. Iz Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije najavljuju raznovrstan i atraktivan program.
Posetiocima će osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila Vojska Srbije, biti predstavljena i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije.