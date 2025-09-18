Slušaj vest

Motaj kablove, gasi internet - Zdravko Ponoš uspeo je da pronađe ultimativnu uvredu za svog političkog protivnika: nazvao ga je ženom! Jer nema ničeg strašnijeg od toga da se muškarac, taj stub čovečanstva,čvrste ruke, poistoveti s bićem koje rađa decu, nosi celu porodicu na leđima, i još mora da izgleda "lepo i negovano". A Ponoš je ženom nazvao Milenka Jovanova, šefa poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije!

Naime, Ponoš je na N1 govorio kako su počeli napadi na njega iz SNS, i da ga napadaju žene "Sandra Božić, Nevena Đurić i Milenko Jovanov".

Visoki funkcioner SNS ekspresno mu je odgovorio na X-u!

"Kukuuu! Jesi li to sam smislio, "generale"? Ko bi rekao da u 21. veku postoji mamlaz koji misli da je uvreda reći nekome da je žena! Ej, bre, jadniče... Pritom, žene su sjajne. Žene su bolji, jači i lepši deo čovečanstva! Uostalom, žena te rodila. Ženi si se skrivao pod suknjom i tako proveo svaki rat... I sad tako... C c c c c P.S. Bolje je, lepše i časnije biti žena, nego Zdravko Ponoš, muškarac bez mu*a!, poručio je Jovanov.

