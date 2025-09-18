PROTESTNA ŠETNJA DO RTS U SUBOTU 27. SEPTEMBRA: Slobodni građani Beograda protiv nasilja i blokada biće i ispred zgrade javnog servisa
Organizator Centar za društvenu stabilnost pozvao je slobodne građane na nove skupove protiv blokada sledeće subote, 27. septembra, a u Beogradu će biti organizovana protestna šetnja do zgrade Radio-televizije Srbije u Takovskoj ulici.
Na taj način slobodni građani izraziće protest protiv neobjektivnog izveštavanja javnog servisa.
Kako je naveo organizator, očekuju se mirne protestne šetnje u više od 200 mesta širom Srbije, kao i da će biti više od 200.000 ljudi.
To bi svakako bio novi rekord, jer je dosad najviše građana protiv blokada bilo zabeleženo prošle subote, kada ih je u šetnjama bilo više od 144.000.
"Dođite da zajedno iskažemo nacionalno jedinstvo i ljubav prema jedinoj nam otadžbini u subotu 27. septembra, šetnjom u vašem mestu. Živela Srbija", poručuje se u objavi Centra za društvenu stabilnost.