Organizator Centar za društvenu stabilnost pozvao je slobodne građane na nove skupove protiv blokada sledeće subote, 27. septembra, a u Beogradu će biti organizovana protestna šetnja do zgrade Radio-televizije Srbije u Takovskoj ulici.

Na taj način slobodni građani izraziće protest protiv neobjektivnog izveštavanja javnog servisa.

Kako je naveo organizator, očekuju se mirne protestne šetnje u više od 200 mesta širom Srbije, kao i da će biti više od 200.000 ljudi.

To bi svakako bio novi rekord, jer je dosad najviše građana protiv blokada bilo zabeleženo prošle subote, kada ih je u šetnjama bilo više od 144.000.

"Dođite da zajedno iskažemo nacionalno jedinstvo i ljubav prema jedinoj nam otadžbini u subotu 27. septembra, šetnjom u vašem mestu. Živela Srbija", poručuje se u objavi Centra za društvenu stabilnost.

