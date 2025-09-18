Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da će strateški dijalog Srbije i SAD, na čijim će se pripremama i otvaranju intenzivno raditi, odnose dve zemlje podići na novi nivo i izrazio nadu da će se ukazati prilika da Srbija ugosti američkog predsednika Donalda Trampa u Beogradu.

"Nije tajna da je Tramp kao predsednik, ali i pre toga uživao simpatije naroda u Srbiji", rekao je Đurić na konferenciji "Dani Amerike" u Skupštini Srbije, koju je organizovao Kongres srpsko-američkog prijateljstva.

Đurić je istakao da strateški dijalog između Srbije i SAD treba posmatrati u bilateralnom kontekstu, ali i u širem globalnom, dodajući da je on sveobuhvatan.

"Strateški dijalog naše odnose podiže na novi nivo, da okrenemo novi list u suštinskom smislu odnosa sa državom sa kojom nas veže 144 godina dugo prijateljstvo koje može mnogo da doprinese budućnosti", naveo je Đurić.

Istakao je da i u Srbiji i u SAD postoji univerzalna politička podrška međusobnoj saradnji i dodao da se u to uverio kao ambasador Srbije u Americi.

"Saradnja Srbije i SAD uživa podršku političkih i društvenih aktera koji razumeju da je to u obostranom interesu. Delim stav da je najbolje vreme pred nama", rekao je Đurić.

Naglasio je da je srpska ekonomija u prethodnih 10 godina više nego udvostručila svoj BDP i da, kada se tome doda da je IT industrija pretekla najrazvijenije oblasti kao što je poljoprivreda, to pokazuje zašto su SAD postale jedan od najvažnijih partnera u oblasti usluga.

Otpravnik poslova u američkoj ambasadi Aleksandar Titolo rekao je na skupu da predsednik SAD Donald Tramp i njegova administracija žele da oživi odnose između Srbije i SAD, prošire poslovne veze i ostvari politički dijalog zasnovan na zajedničkim interesima i vrednostima.

Titolo je ocenio da je reč o novoj eri odnosa između dve zemlje i dodao da je nova era moguća samo ako postoji posvećenost regionalnoj stabilnosti.

Istakao je da dve zemlje ne treba da dozvole da ih razlike spreče da izgrade budućnost i dodao da se treba fokusirati na istorijske veze koje traju više od 100 godina.

"Uskoro će se pokrenuti strateški dijalog zasnovan na iskrenosti, poštovanju i zajedničkim interesima. Sama činjenica da podižemo odnos na novi nivo pokazuje koliko smo postigli i optimizam koji imamo", rekao je Titolo.

Naveo je da očekuje da će razgovori biti usmereni na najvažnija strateška pitanja za obe zemlje, od toga da se Srbiji obezbedi pristup energetskim i komunikacionim tehnologijama, preko širenja odbrambene saradnje.

"Verujemo da Srbija želi bolju budućnost sa više prosperiteta", rekao je Titolo.

Podsećajući da se sledeće godine obeležava 250 godina američke nezavisnosti, Titolo je kazao da će to biti vreme promišljanja i slavlja i da će na obeležavanje biti pozvani i srpski prijatelji.

"Amerikanci su optimisti i uvek gledamo napred. Verujemo da su najbolji dani pred nama", rekao je on i ukazao da strateški dijalg znači proširivanje saradnje u mnogim oblastima.

Komandant Nacionalne garde Ohaja brigadni general Metju Vudrof rekao je da Srbija i Ohajo imaju duboku vezu i dodao da je partnerstvo između Nacionalne garde Ohaja i Srbije jedno od najuspešnijih.

"Želimo da produbimo tu saradnju", rekao je on i podsetio na simbol saradnje Nacionalne garde i Vojske Srbije, a to je vežba "Platinasti vuk".

Dodao je da se Ohajo raduje pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD i da je spreman da podrži tu inicijativu.

Takođe, naveo je da priznaje napore Srbije da diverzifikuje vojni portfolio i dodao da potencijal za proširenje saradnje vidi i kroz trilaterlane vežbe sa Mađarskom i Angolom.