Skoro milion ljudi je na ulicama širom Francuske, a masa video snimaka na kojima se vidi kako policija razbija demonstracije preplavila je internet. Uhapšeno je 300 ljudi u jednom danu, povređeno je više od 100 osoba, među kojima i novinar na zadatku. Policija je koristila metode juriša, oklopna vozila, vodene topove, suzavce, pendreke uz najavu nulte tolerancije prema onima koji blokiraju.

Paralelu između toga kako se tamo razbijaju demonstracije i kako se u Srbiji tolerišu čak i kada su nasilne, napravili su gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji, Veroljub Arsić, ekonomista i narodni poslanik SNS, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prof. Ilija Kajtez, sociolog, Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu i Božidar Spasić, nekadašnji obaveštajac.

Kajtez: Niko u Evropi neće kritikovati francusku policiju

Ilija Kajtez ocenio je da su protesti deo francuske političke tradicije, ali da država na njih odgovara snažnije nego što je slučaj u Srbiji:

- Francuska je zemlja koja se često suočava sa protestima, oni su kolevka revolucija, buntovan narod. Kako je narod spreman, tako se sprema i država. Devet stotina hiljada je onih na ulicama, tu mora biti žešća i masivnija policijska akcija i reakcija na ono što demonstranti rade - rekao je Kajtez.

On je dodao da evropska javnost neće kritikovati francusku policiju, dok se od Srbije očekuje drugačiji standard:

- Niko u Evropi neće kritikovati francusku policiju. Shvatili smo da ono što je za Francusku normalno, Srbiji se to ne bi oprostilo. U skladu sa tim, reakcija naše policije je značajno blaža. Svakako je dobro da vidimo kako reaguje policija u centrima demokratije, kako bi oni koji kritikuju našu policiju mogli da uporede brutalnost u Francuskoj sa policijskim akcijama ovde - istakao je on.

Kajtez smatra da su u Srbiji protesti često vođeni iz stranih centara moći:

- Suštinska razlika između nas i Francuske je što su ovde protesti inicirani i dobro vođeni logistički iz stranih centara moći, što mislim da u Francuskoj nije reč. Velika je razlika između protesta i rušenja sopstvene zemlje - naglasio je.

Šahrimanjan Obradović: Francuska policija maestralno radi

Biljana Šahrimanjan Obradović ocenila je da bi oni koji protestuju u Srbiji morali da se osvrnu na ono što se dešava u Francuskoj:

- Ljudi koji protestuju u Srbiji apsolutno ne gledaju i ne zanima ih šta se dešava u Francuskoj, a bilo bi dobro da se osveste. Francuska se pokazala kao država koja je spremno dočekala demonstracije širom zemlje. Njihova policija radi maestralno posao. Primenjivanjem sile pokazuju da možete da protestujete, ali ne 10 meseci - rekla je ona.

Ona je dodala da i policija u Srbiji mora da postupa po zakonu:

- Naše policijske snage su odavno morale da reaguju onako kako je propisano zakonom. Oni su tu, svi ih plaćamo da rade svoj posao, ne da stoje i trpe takvo ophođenje prema njima - istakla je.

Šahrimanjan Obradović ukazala je i na razlike u mentalitetu:

- Nisam videla da je neko od Francuza išao u druge evropske države da bi se žalio. Niko ne kuka što je udaren ili uhapšen. Izašli su svesno na ulicu. To je razlika u mentalitetu dva naroda - naglasila je ona.

Arsić: Našu policiju su ponizili

Veroljub Arsić podvukao je da situacija u Francuskoj i u Srbiji nije uporediva:

- Situacija u Francuskoj i kod nas ne može da se poredi. Ovde je bilo raznih poniženja, pred naše policajce su čak bacili i hranu za pse. Strpljenje imaju da neko ne bi nastradao, a pored toga što zaista strpljivo i uz umerenu upotrebu sile, a stalno su izloženi kritikama javnosti - rekao je Arsić.

On je dodao da se u javnosti često zanemaruje šta je prethodilo reakciji policije:

- Ovde niko neće da kaže šta je prethodilo reakciji policije, pa prikažu samo tu reakciju. Čovek ide sa motikom na protest u Novom Sadu, to je i oružje. Juriša sa motikom ka policajcu, a on samo postavlja štit kako bi se odbranio. Stekao sam utisak da oni sve ovo rade da bi neko nastradao. Spremni su da žrtvuju nekog svog zarad političkih ciljeva - naglasio je.

Spasić: Srpska žandarmerija nastala je po francuskom modelu

Božidar Spasić podsetio je da je srpska žandarmerija formirana po uzoru na francusku:

- Žandarmerija kod nas nastala je upravo kopiranjem francuske žandarmerije. Sredinom devedesetih godina naš resor javne bezbednosti otišao je u Francusku i kopirali smo ih do poslednjeg dugmeta. Prvi žandarmi i komandni kadrovi obučavali su se tamo šest meseci - ispričao je Spasić.

On je ocenio da je i u Srbiji policija postupala srazmerno situaciji:

- Govori se da je naša policija tolerantna, a ona je procenila da u prvih nekoliko meseci blokada nije bilo takvog narušavanja javnog reda i mira, takvog terorističkog delovanja koje bi zahtevalo mnogo veću silu. Nakon sastanka Mile Pajić i grupe demonstranata procenilo se da ovo prerasta u narušavanje javnog reda i mira. Tada su doneli odluku da policija postupa srazmerno situaciji na terenu. Njihovo delovanje je fantastično i uzorno, isto kao u Francuskoj. Onaj ko prvi digne motku, policija je pozvala da primeni silu - zaključio je Spasić.

