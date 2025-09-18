Slušaj vest

Studenti u blokadi sada organizuju skup podrške Vojsci Srbije!

Obrt je, mora se priznati, radikalan.

Koliko do juče blokaderi su tvrdili da se pripadnici vojske na Novom Beogradu okupljeni zbog parade zapravo spremaju da okupiraju srpske gradove (posebno, je li, Novi Sad), istaknuti blokaderi na društvenim mrežama, do tada neustrašivi u pljuvanju, otvarali su dušu i priznavali da im tenkovi ulivaju strah u kosti, leteli su telegrami u Brisel i Strazbur sa pozivima da se vojna parada spreči (okupacijom Srbije, nego kako)… I najgore: blokaderi su 13. avgusta u orgiji nasilja i divljanja ispred prostorija novosadskog SNS pokušali da žive spale pripadnike vojne jedinice „Kobre“ koji su tamo bili na zadatku. Tada je palicama i bakljama povređeno sedam pripadnika Vojske, od toga njih četvorica teže.

A sad, kao, podrška!

Kao i ostale institucije države Srbije, i sve što je srpsko, i vojska je mesecima trpela uporne i podmukle blokaderske udarce. S razlogom: u svim istraživanjima javnog mnjenja godinama unazad uvek je Vojska Srbije bila visoko na listi onih koji uživaju najveće poverenje građana. Kao takva, predstvalja nesavladiv bedem svima koji bi da napadnu Srbiju i ugroze njene demokratski izabrane organe vlasti.

Izvođači „obojene revolucije“ stoga su prvo pokušali da okrnje njen ugled: atakavonao je na njenu stručnu osoposbljenost, osporavana kupovina najsavremenijeg oružja i opreme, izmišljane su afere… a poslednje što smo iz tog repertoara videli bilo je osporavanje vojne parade.

Ništa od toga, međutim, nije se primilo u javnosti. Građani su svesni potrebe da imaju jaku, sposobnu i savremeno naoružanu vojsku, i sa radošću očekuju paradu.

U toj radosti im se, kao, pridružuju skupom podrške i blokaderi.

Šta se, zapravo, krije iza poziva na ovakvo okupljanje?

S jedne strane, očigledno je, bar priveremeno, odustajanje od kampanje diskvalifikacije oružanih snaga Srbije, baš zato što je građani nisu prihvatili. Glavno načelo ljigavaca i beskičmenjaka u svim sukobima bilo je: ako ne možeš da ga pobediš, pridruži mu se!

Na drugoj strani je opasnija varijanta: da se iza potuljenog poziva na „miran skup podrške“ krije poziv na okupljanje koje bi omelo održavanje parade. Pamet im, kaže narod za takve, ne bi smetala da to pokušaju!

Ali, svaki pokušaj ometanja jednog događaja kao što je vojna parada predstvljao bi novi, viši, nivo eskalacije blokaderskog nasilja. To bi, opet, značilo da su postali svesni da se osipaju takvom brzinom da do najavljenog „velikog obračuna“ 1. novembra prosto ne mogu da dobace. I da inspiratori i finansijeri „obojene revolucije“ u blokadi vojne parade vide poslednju šansu da u ovom krugu izazovu talas nemira koji bi doveo do smene vlasti i izvade svoj trošak.

Kako god bilo, vojne parade, to se može reći sa sigurnošću, će biti.