Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjave šefa delegacije Socijaldemokratske partije Austrije u Evropskom parlamentu Andreasa Šidera, koji poziva na vanredne izbore nakon reforme izbornog zakona u Srbiji i formiranje vlade nacionalnog jedinstva.

- Evroparlamentarac, Austrijanac, Šider govori o tome da li je ili nije predsednik neke države, u ovom slučaju Srbije, naš predsednik, Aleksandar Vučić, pri kraju?!? On se usuđuje da govori o predsedniku i Vladi nacionalnog jedinstva u Srbiji?!? Pa ko si, bre, ti čoveče da pričaš o predsedniku Srbije i Vladi Srbije?!? - poručila je, pa nastavila:

- Je l' mi pričamo o predsedniku i Vladi Austrije ili poštujemo Austriju i Austrijance onako kako Šider nikalo da pokaže poštovanje prema Srbiji? I nisam stigla da ispratim, je l' se Đilasov Borko već oglasio da osudi mešanje u unutrašnje poslove Srbije? Je l' Milivojević zakukao? Pavle zapretio samospaljivanjem? Ili su mu se zahvalili što mešetari u skladu sa njihovim molbama?

- Još sleteli iz Beča nisu, a ovaj već preti Srbiji. Jukebox Šider ponovo jaše. Žuti ubacili žeton. Austrija je prijatelj. EU je prijatelj. Ovakvi kao Šider štete odnosima Srbije i sa Austrijom i sa EU. A naši poltroni kao što su Đilas, Borko, Milivojević, Grbović i ostali koji ovakve mole da napadnu Srbiju, su ništa više nego sramota za ovu zemlju - poručila je Ana Brnabić u objavi na svom profilu na Iksu.