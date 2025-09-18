Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je večeras da je drskost premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija prešla svaku granicu onoga trenutka kada je kročio u severni deo Kosovske Mitrovice, gde se svakodnevno uzurpiraju srpske institucije i sprovodi okupaciona politika, te da je za svakog Srbina u AP Kosovu i Metohiji uvreda svaka Kurtijeva izmišljotina i neistina o slobodama koje navodno garantuje srpskom narodu.

Petković je u saopštenju naveo da Kurti nerado ide među Srbe, kako je rekao, ili zato što ih mrzi ili zato što ga je sramota - ali i kad se odvaži na taj korak, dolazi kao vuk u jagnjećoj koži, sa besmislenim porukama koje nemaju nikakvo utemeljenje u stvarnosti.

"O tome koliko je Srbima dozvoljeno da odlučuju o svojim predstavnicima i da donose političke odluke najrečitije svedoči panična Kurtijeva kampanja protiv Srpske liste, kao i uporno nastojanje da od Nenada Rašića, koji je sve samo ne srpski predstavnik, napravi legitimnu političku figuru", naveo je Petković.

Istakao je da je drskost Kurtija prešla svaku granicu onoga trenutka kada je kročio u severni deo Kosovske Mitrovice, gde se svakodnevno uzurpiraju srpske institucije i sprovodi okupaciona politika.

"Da je i sam toga svestan potvrđuje i to što je podvijenog repa pobegao ka Prištini nakon samo nekoliko minuta snimanja i fotografisanja", naglasio je Petković.

Prema njegovim rečima, Kurti može samo da sanja o bilo kakvom političkom uspehu u četiri opštine severno od Ibra jer Srbi sasvim opravdano krivca za sva zla koja preživljaju vide upravo u njemu.

"Razvlašćivanje njegovog šovinističkog režima je sasvim jasan politički cilj svakog svesnog i poštenog Srbina na severu Kosova i Metohije", naveo je Petković.

Kurti je ranije danas došao u Severnu Mitrovicu gde se u jednom kafiću čiji je vlasnik Albanac sastao sa kandidatima svoje stranke Samoopredeljenje na lokalnim izborima 12. oktobra.

Kurti je, u obraćanju srpskoj zajednici na KiM da "želi što bolju saradnju sa srpskom zajednicom" i dodao da "ne može da prihvati da jedna politička stranka preuzme monopol nad Srbima".