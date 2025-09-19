Slušaj vest

U Narodnoj skupštini Republike Srpske u Banjaluci, na trećoj sednici Parlamentarnog foruma Republika Srpska - Srbija usvojena je zajednička izjava kojom se poziva na očuvanje mira i stabilnosti u regionu i na poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma koji definiše prava naroda i entiteta bez čije saglasnosti se ne mogu donositi odluke.

U izjavi se poziva i na poštovanje prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji čija su sloboda i indentitet ugroženi jednostranim aktima privremenih institucija uz primjenu nasilja koje im ugrožava i fizički opstanak.

-Uvažavajući pravo na slobodno izražavanje volje i mišljenja, osuđujemo svaki pokušaj da se odluke donose van legalnih institucija i legitimno izabranih organa - ističe se u zajedničkoj izjavi.

Među učesnicima Foruma bio je i Uglješa Grgur, narodni poslanik Skupštine Srbije i predsednik "Pokreta zapravdu i istinu Grgur".

Uglješa Grgur Foto: Kurir Televizija

- Poštovanje Dejtonskog sporazuma, kao i poštovanje prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji glavne su poruke ovog skupa. Najažnije je naše jedinstvo, poslali smo jasnu poruku - kaže Grgur za Kurir.

Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, poručio je da Srbi kao narod koji na ovim prostorima ne promovišu nikakvu velikosrpsku politiku već mir i stabilnost na čitavom Balkanu. Istakao je da je važno sačuvati stabilnost u regionu i da on ne sme postati ili biti iskorišćen kao sledece žarište.

-Dok na mnogim mestima oko nas, u cilju dizanja napetosti, zavađanja naroda, se formiraju neprirodni i neprincipijelni vojni savezi i promoviše politika koja asocira na teška i turobna vremena, mi kao odgovor nudimo politiku mira i rešavanje nesuglasica i problema među narodima dogovorom. Dakle, poruka iz Banjaluke je da želimo da promovišemo politiku dogovora, saradnje, rešavanje otvornih pitanja dijalogom, a ne formiranjem vojnih saveza i mešanjem u unutrašnje stvari drugih zemalja- naveo je Stevandić. .

Srdan Mazalica kopredsedavajući Parlamentarnog foruma Republika Srpska - Srbija, rekao je da u BiH dalje ne može da egszistira strani okupator, te da je to neizabrani visoki predstavnik Kristijan Šmit.

-Srpskoj je neprihvatljiva njegova kolonijalna diktatura u kojoj se nelegalno smenjuju demokratski izabrani predstavnici. Smatram da to sve više uvide i predstavnici Bošnjaka i Hrvata u BiH. Srpska i Srbija treba da budu predvodnici ideja koje se tiču ekonomije, demografije, kao i onih o regionalnoj ekonomskoj saradnji i principima otvorenog Balkana - rekao je Mazalica.