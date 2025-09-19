Uputivši čestitke sagovorniku na preuzimanju dužnosti komandanta Nacionalne garde Ohaja, šef srpske diplomatije ocenio je da partnerstvo Republike Srbije i savezne američke države Ohajo, koje će naredne godine obeležiti dve decenije, predstavlja partnerstvo za primer. „Ponosni smo na činjenicu da je izuzetna saradnja sa Ohajom, kako u vojnoj, tako i u civilnoj dimenziji, odavno prevazišla okvire Programa državnog partnerstva i prerasla u iskreno prijateljstvo, izdvojivši se kao jedinstveni aspekt sveukupnih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama“, istakao je Đurić. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, ministar Đurić je podvukao značaj misije KFOR kao jednog od ključnih faktora za održavanje mira i bezbednosti, rekavši da cenimo doprinos američkih oružanih snaga obavljanju mandata misije, a posebno u zaštiti Srba u izuzetno izazovnim i teškim okolnostima sa kojima se suočavaju usled represivnih poteza Privremenih institucija samouprave u Prištini, kao i u očuvanju srpskog kulturnog i verskog nasleđa u pokrajini.





Uz osvrt na dosad realizovane posete srpskih i američkih visokih zvaničnika, on je ukazao da bismo u budućnosti želeli da dodatno intenziviramo dinamiku susreta i dijaloga u raznim sferama, s obzirom na to da odnosi Srbije i Ohaja imaju i u kvalitativnom i u kvantitativnom smislu ogroman potencijal za dalji razvoj u interesu obeju strana.



„Posebno bih istakao ekonomsku i saradnju u oblasti obrazovanja, koje su u prethodnim godinama dobile i institucionalno-pravni okvir potpisivanjem relevantnih sporazuma, kao i bratimljenje i povezivanje sve više naših gradova sa gradovima u Ohaju“, kazao je ministar.



Govoreći o bliskosti naših naroda, Đurić se osvrnuo i na veliku srpsku zajednicu u ovoj saveznoj američkoj državi, rekavši da ona svojim istorijskim i kulturnim prisustvom već decenijama predstavlja živo svedočanstvo snage veza, ne samo Srbije i Ohaja, već i Srbije i SAD u celini.