Na pitanje o podeljenosti društva, predsednik Vučić kaže da nema u savremenom svetu, u eri podeljenih medija i društvenih mreža, nijednog društva koje nije podeljeno.

- Koju god zemlju da pokažete svuda je slično. Jel u Americi drugačije? U Engleskoj? Najdžel Faraž ima 30 odsto podrške, a konzervativci i Laburisti zajedno nemaju 40 odsto. Pogledajte Španiju, narodnjaci i socijalisti. Pogledajte i Italiju... Mi imamo narod na ulicama, deo građana, već 12 godina. Niko nije srećan zbog toga, zato što je to skupo koštalo ovu zemlju. Zbog toga će manje rasti plate i penzije, zbog toga imamo manje turista i manje novca u ugostiteljskim objektima. To se dešava u mnogim zemljama, posebno u onima gde je to spolja izazvano - rekao je predsednik Vučić na Blicu.

Istakao je da je student Bogdan uhapšen zbor brutalnog nasilja i rušenja prostorija SNS, i kaže da je čiviluk kojim je razbijao prostorije, nosio po celom gradu.