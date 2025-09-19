VUČIĆ OTKRIO DO SADA NEPOZNATE DETALJE: Delovi policije 15. marta bili spremni da učestvuju u obojenoj revoluciji, okrenuli cevi ka "ćacilendu"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je danas da su 15. marta neki delovi policije bili spremni da učestvuju u obojenoj revoluciji.
- Neki su cevi okrenuli prema "ćacilendu", a ne prema onima koji su ugrožavali bezbednost ljudi. Uništili su stotine traktora, tukli ljude. Bez obzira na sve to, uvek sam verovao policiji. Ljutio sam se na naše ljude kada bi mi to govorili. Ja imam poštovanje i fer odnos i poverenje prema našoj policiji - rekao je Vučić.
Kada je reč o saznanjima ruske službe SVR da se sprema majdan za 1. novembar, predsednik kaže da tu ništa nije velika novost.
- Šta tu nije tačno? To se dešava svaki dan. Svaki dan imamo pokušaj obojene revolucije. Svakog dana će da se skupe i nešto da sruše. Pa bezbroj puta je to pokušano, upadali u institucije, u različita zdanja. I u Vojvodini, i u Beogradu, i širom Srbije, Nišu, Kragujevcu... Pokrajinske, republičke, opštinske, sve protivzakonito. Rusi su saopštili da oni to planiraju 1. novembra. Mi analiziramo na ozbiljan način sve što je SVR objavio, naše agencije će pričati sa njima. Nije to za nas veliko iznenađenje. Oni moraju da naprave jedan veliki pokušaj, koji će biti manji nego onaj na Vidovdan, kada su skupili tridesetak hiljada ljudi. Kada gubite, onda je realnost uvek surova i pronalazite bezbroj izgovora - kazao je on za Blic.
Važno je da imamo dijalog
Predsednik je naglasio i da nema problem da sučeljava argumente sa bilo kim.
- Strašno nam je važno da imamo dijalog. Ja sam već uputio i ponudio to. Ali oni to neće, zato što oni meni ništa ne smeju da kažu. Šta da kažu kada ih pitam šta su ostavili od vojske, a šta danas imamo. Pa ja sam javno uputio poziv na debatu, neka dovedu i četvoro njih, a oni su rekli ne nećemo. Tražili su izbore. Prvo tražili da ne bude izbora, sada kažu ode mi glava ako ih ne raspišem. Šta će da kažu kada ih pitam koliko su pruga izgradili, puteva... Bili su ministri i funkcioneri po 12 godina, pa ništa nisu uradili. Uništili avio kompaniju, uništili vojsku. Sa čim će da izađu, osim sa mržnjom. Možete da mrzite jednog čoveka, zato što je uspešniji od vas, ali sa kojim argumentom da izađu na debatu. Znaju da nemaju nijedan ozbiljan argument - rekao je Vučić.