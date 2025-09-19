Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je danas da su 15. marta neki delovi policije bili spremni da učestvuju u obojenoj revoluciji.

- Neki su cevi okrenuli prema "ćacilendu", a ne prema onima koji su ugrožavali bezbednost ljudi. Uništili su stotine traktora, tukli ljude. Bez obzira na sve to, uvek sam verovao policiji. Ljutio sam se na naše ljude kada bi mi to govorili. Ja imam poštovanje i fer odnos i poverenje prema našoj policiji - rekao je Vučić.

Kada je reč o saznanjima ruske službe SVR da se sprema majdan za 1. novembar, predsednik kaže da tu ništa nije velika novost.

- Šta tu nije tačno? To se dešava svaki dan. Svaki dan imamo pokušaj obojene revolucije. Svakog dana će da se skupe i nešto da sruše. Pa bezbroj puta je to pokušano, upadali u institucije, u različita zdanja. I u Vojvodini, i u Beogradu, i širom Srbije, Nišu, Kragujevcu... Pokrajinske, republičke, opštinske, sve protivzakonito. Rusi su saopštili da oni to planiraju 1. novembra. Mi analiziramo na ozbiljan način sve što je SVR objavio, naše agencije će pričati sa njima. Nije to za nas veliko iznenađenje. Oni moraju da naprave jedan veliki pokušaj, koji će biti manji nego onaj na Vidovdan, kada su skupili tridesetak hiljada ljudi. Kada gubite, onda je realnost uvek surova i pronalazite bezbroj izgovora - kazao je on za Blic.

Važno je da imamo dijalog

Predsednik je naglasio i da nema problem da sučeljava argumente sa bilo kim.