Pripadnici tzv. kosovske policije upali su sinoć u prostorije obezbeđenja KBC Kosovska Mitrovica i Doma zdravlja Kosovska Mitrovica, a Srpska lista je odmah nakon tog upada sinoć kontaktirala ambasade svih zemalja Kvinte, Misiju EU, Unmik, Oebs i Kfor.

Zatraženo je da se najhitnije u neposrednoj blizini zdravstvenih i obrazovnih institucija rasporede pripadnici Kfora i Euleksa i time spreče ovakvi upadi koji ugrožavaju rad ustanova i lečenje građana.

Premijer Kosova u tehničkom mandatu Aljbin Kurti izjavio je sinoć da „dualizam zdrastvenog i obrazovnog sistema nije održiv“ i da je "potrebna inkorporacija istih i ujedinjenje“.

Srpska lista je nakon toga saopštila da pretnje o nekakvoj integraciji zdravstva i prosvete u kosovski sistem nisu deo nikakvih pregovora i dogovora.

„To su stubovi opstanka srpskog naroda i to će i ostati. Svi međunarodni sporazumi jasno govore da su to odvojeni sistemi i to je ono za šta će se Srpska lista uz podršku srpskog naroda boriti“, navela je Srpska lista i dodala da na tu jasnu pretnju Kurtija očekuje još snažniju reakciju međunarodne zajednice.