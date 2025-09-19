" Glasanjem za "Srpsku listu" pokazaće se legitimna snaga srpskog naroda i tako baciti u vodu sve laži onih koji južnu srpsku pokrajinu žele bez Srba, a prvi među njima je Aljbin Kurti, lažni premijer lažne države, koji uporno pokuša da istera Srbe sa njihovih vekovnih ognjišta na Kosovu i Metohiji. Sa tim genocidnim ciljem Kurti nastavlja svoju prljavu kampanju. O tome svedoči sinoć objavljen snimak u kojem se najveći dželat srpskog naroda na Kosovu i Metohiji istom tom narodu obraća i “nudi” da bude njegov spasilac. Bizarni snimak jednog jadnog i propalog političara koji se bori za jeftine političke poene! Srbi jako dobro znaju ko je Aljbin Kurti! Nažalost, na svojoj koži su osetili “rezultate” njegove politike koja pokušava da vrati sistem aparthejda, i to u sred Balkana, na Kosovu i Metohiji. Za razliku od Kurtija, Srbija ostaje dosledno posvećena miru, ali nemamo nameru da mirno posmatramo sistemsko kršenje prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Vreme je da se stavi tačka na Kurtijevu vladavinu terora", napisao je Vučević na mreži X.