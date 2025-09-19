"SRBIJA OSTAJE POSVEĆENA PRODUBLJIVANJU VEZA" Predsednik Vučić primio u oproštajnu posetu ambasadora Kube
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Republike Kube Lejdea Enesta Rodrigesa Hernandesa.
"Zahvalio sam ambasadoru Republike Kube na predanom radu kojim je doprineo unapređenju prijateljskih odnosa naših zemalja izgrađenih na temeljima uzajamnog poštovanja.
Cenimo principijelan stav Kube po pitanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije i verujem da ćemo i u narednom periodu nastaviti da unapređujemo politički dijalog i saradnju u oblastima od obostranog interesa, kao što su zdravstvo i biotehnologija, obrazovanje, kultura, ali i trgovina, poljoprivreda i turizam.
Srbija ostaje posvećena produbljivanju veza sa državama Latinske Amerike, a sa Kubom nas povezuje iskreno prijateljstvo i nasleđe saradnje u pokretu nesvrstanih. Uveren sam da ćemo, u godinama pred nama i uoči EXPO 2027 u Beogradu, otvoriti nova poglavlja partnerstva koja donose konkretnu korist našim građanima.Ambasadoru sam poželeo puno uspeha u daljem radu, a narodu Kube mir, napredak i dobro zdravlje", istakao je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu.