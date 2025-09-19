SRBOFOBIJA NA N1! Vojna parada "Snaga jedinstva" ih iritira: Previše im je glasna, prevelika je I PREVIŠE JE SRPSKA! (VIDEO)
Voditeljka i novinarka N1 televizije Danica Vučenić pokušala je da dovede u pitanje smisao i značaj održavanja vojne parade „Snaga jedinstva“, zakazane za subotu u Beogradu. Prema njenim rečima, parada deluje „deluzionistički“ i nije u skladu sa političkim trenutkom u kom se Srbija nalazi.
Vučenić je svoju argumentaciju potkrepila poređenjem sa vojnom paradom održanom 2014. godine, na kojoj je prisustvovao i ruski predsednik Vladimir Putin. Ona je istakla da je, po njenom mišljenju, vojna moć Srbije danas slabija u odnosu na taj period, naglašavajući kako „poređenje nije na strani sadašnje vlasti“.
Vučenićeva je rekla da je od presudne važnosti kako na ovaj događaj gledaju susedne države. Kao referentne tačke u svom izlaganju istakla je stavove pojedinih analitičara iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, naglasivši da je njihovo mišljenje ključno za razumevanje „političke poruke“ koju Srbija šalje regionu.
Ona je nekako u svom izlaganju zaboravila da pomenehrvatskog stručnjaka za raketno naoružanje i penzionisanog generala hrvatske vojske Vilka Klasana, koji je izjavio je da Srbija danas raspolaže najboljom protivvazdušnom odbranom u Evropi.
Interesantno je da N1 nije pravio ovako "duboke" analize niti imao ostrašćene najave kada je u pitanju bila vojna parada u Zagrebu, koja je organizovana kao uvod u obeležavanje 30. godišnjice njihove zločinačke svoje vojno-policijske akcije Oluja.
Ne. Tada je N1 samo preneo analizu Dojče vele (DW), bez svog stava o motivima takve parade u Zagrebu, porukama, ekonomskom aspektu...
No, kada je reč o paradi Vojske Srbije - tu nastaje opšta srbofobija, na svim nivoima. Onim blokaderskim nivoima.
A s druge strane - na velikoj vojnoj paradi u Beogradu, koja će se održati u subotu 20. septembra, biće prisutni važni gosti iz inostranstva. Kako saznaje Kurir, među zvanicama na vojnoj paradi će biti brigadni general kineske vojske, ministri odbrane Mađarske, Kira i Azerbejdžana, komandant francuskog vazduhoplovstva i zamenik ministra odbrane francuske, komandant nacionalne garde Ohaja, kao i specijalni gosti.