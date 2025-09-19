Slušaj vest

Ceremonija uručenja odlikovanja biće organizovana u 15.00 časova u Palati Srbija, saopštila je pres služba predsednika.

Vučić je ranije danas izjavio da se vojna parada, koja će početi u 11.00 sati isrped Palate Srbija, ne organizuje zbog dnevno-političkih potreba već zbog pokazivanja naše snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora, kako bismo sačuvali mir.

On je poručio da Srbiju danas u svetu niko ne može da pregazi i pozvao građane da prisustvuju paradi i vide ogromne promene i ogromnu razliku, na čemu se radilo 13 godina.

1/74 Vidi galeriju Generalna proba, vojna parada 2025. Foto: Marko Karović

Parada je, kako je rekao, ponos Srbije i pokazivanje naše snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora.

- Mi nikoga da napadamo nećemo, ne želimo. Mi hoćemo mir i hoćemo samo da sačuvamo svoj mir, a svoj mir ne možemo da sačuvamo tako što ćemo da budemo slabi - istakao je Vučić.

On je istakao i da stabilnost, sigurnost i mir ne mogu da se sačuvaju slabošću, već snagom i da se zato naziv parade sastoji od dve reči - snaga i jedinstvo.