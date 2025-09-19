Slušaj vest

- To je ona politika nas je ipak više. Politika je prebrojavanje koga ima više. Ali je ona isterala nekako na čistinu ovu drugu stranu kojoj je odgovor parola, to sam videla sinoć, sa zaprepašćenjem: "Marš iz moje avlije" - rekla je ona.

Ljiljana Smajlović je istakla da ništa nije suprotnije duhu demokratije i dijaloga od parole "marš iz moje avlije".

- Da ne kažem da mi je zanimljivo što je taj turcizam tako popularan u Srbiji. Kada je avlija korišćena poslednji put u političkom sloganu, bilo je u Bosni pred početak rata, kada je Alija Izetbegović dolazio na neke pregovore, i bilo je jasno da će biti rata. Neko je na njegovoj zgradi napisao noću: "Potpiši Alija, nek je ko avlija" - naglasila je ona, pojašnjavajući da je to značilo: Koliko god da dobijemo, samo da rata ne bude.