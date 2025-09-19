Po stavu veća, a suprotno žalbenim navodima branioca, pravilno je sudija za prethodni postupak prilikom donošenja odluke o produženju pritvora utvrdila sve činjenice koje su od značaja, pa pravilno našla da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao ponoviti krivično delo kao i okolnosti koje ukazuju na postojanje uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.