VIŠI SUD U NOVOM SADU ODBIO ŽALBU BRANIOCA JOVIČIĆA NA REŠENJE O PRODUŽENJU PRITVORA: Postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ponoviti delo
Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu odbilo je kao neosnovanu žalbu branioca osumnjičenog Bogdana Jovičića izjavljenu protiv rešenja sudije za prethodni postupak, a kojim je prema imenovanom osumnjičenom produžen pritvor.
Po stavu veća, a suprotno žalbenim navodima branioca, pravilno je sudija za prethodni postupak prilikom donošenja odluke o produženju pritvora utvrdila sve činjenice koje su od značaja, pa pravilno našla da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao ponoviti krivično delo kao i okolnosti koje ukazuju na postojanje uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.
Takođe, po stavu veća, za sada se ista svrha ne može ostvariti blažom merom, te je u konkretnom slučaju pritvor jedina adekvatna mera u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka.
Kurir.rs