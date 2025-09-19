Slušaj vest

Sednica Skupštine opštine Stari grad u četvrtak je protekla burno zbog novog sučeljavanja vlasti i opozicije. Međutim, opozicioni odbornici iz redova Zeleno-levog fronta iskoristili su incidentnu situaciju da, uz svesrdnu pomoć medija poput N1 i Nove S, potpuno izmanipulišu javnost i sebe predstave kao žrtve.

Narativ opozicije o samovolji vlasti gura se i iz lokalnih struktura, što pokazuje i primer ove sednice Skupštine opštine Stari grad. To je bila prilika za ZLF da po ko zna koji put na tom mestu napravi nemoguću radnu atmosferu i isprovocira incident, a onda i uđe u ulogu progonjene političke opcije. Naime, odbornik SNS Dušan Petrić optužen je da je napao odbornika ZLF Ivana Kolarika i pocepao mu majicu. To je iskorišteno kao povod čitave medijske halabuke o progonu opozicije i ataku na slobodu.

Pomenuti mediji, koji su to upakovali u neviđeni skandal i fizički obračun, prećutali su ključan detalj koji otkriva sasvim drugačiji karakter ovog incidenta, dok kontekst događaja sasvim objašnjava strategiju ZLF da opstruira rad lokalnih vlasti na Starom gradu. Dušan Petrić upravo ukazuje na ključnu stvar - da je Kolariku skinuo bedž sa natpisom "FCK SNS", što nedvosmisleno provocira predstavnike vladajuće stranke.

Dušan Petrić Foto: Kurir

- Pomenti Kolarik ima ustaljeni manir da tokom svakog održavanje skupštine vređa, preti, čupa mikrofone, mlatara raznoraznim rekvizitima koje donosi... Jednom rečju provicira. Uostalom on se kao takav samo ističe u toj ustaljenoj praksi ZLF-PSG odbornika koji su do sada više skupština prekinuli ili napustili, nego što su uspeli da makar odsede u klupama do kraja. Tako je bilo i ovog puta, s tom razlikom što je umislio da je potpuno normalno da se na zasedanju skupštine pojavi sa bedžom "FCK SNS" namerno promovišući svoju i ZLF/PSG taktiku širenja govora mržnje, agresije, političkog i svakog drugog fanatizma - objašnjava Petrić za Kurir.

Petrić podseća i na ranije akcije ZLF i njihovog kopredsednika Radomira Lazovića, zbog kojih ih je prozvao da su "starogradski Hezbolah".

- Ta njihova matrica ponašanja viđala se još od samog početka, kada su još tokom izbornog dana provaljivali u lokalne picerije, bacali suzavac, pretili topovskim udarima, predvođeni Lazovićem. A zanimljivo je da je Lazović, kada je shvatio da se na taj način nije dokopao vlasti na Starom gradu, posle prve sednice podneo ostavku, ali nam je u amanet ostavio Kolarika i ostale da nastave gde je on stao. Zato sam ga na toj jedinoj sednici skupštine kojoj se udostojio da prisustvuje i pozvao da se ne ponašaju kao starogradski Hezbolah, da su tu da rade u korist Starograđana, a ne da šire teror, govor mržnje, pozivaju na sukobe... I tada su izvrtali istinu, predstavljajući se kao nekakve žrtve. Ispostavilo se da sam bio u pravu - kaže Petrić.

O samom incidentu, on napominje da nije cepao Kolariku majicu, kako su to ZLF i njima naklonjeni mediji predstavili u svojoj medijskoj obradi, već mu se suprotstavio zbog uvredljivog bedža.