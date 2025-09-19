Slušaj vest

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Milenko Jovanov odgovorio je predsedniku SSP Draganu Đilasu.

Jovanov je reagovao na Đilasove reči da "ćemo biti moćna zemlja kad umesto vojne parade na istom mestu napravimo paradu znanja"

"Tu paradu o kojoj Đilas govori, zahvaljujući između ostalih i njemu, nećemo videti ko zna do kad", naveo je Jovanov na "X" mreži i dodao:

"Fakultete su pretvorili u brloge i svinjce, univerzitete upropastili, srednje škole uveli u anarhiju. Osnovne škole su pretvorili u kurseve koje završavaju deca koja ne znaju sva slova i tablicu množenja. Ono malo autoriteta što su imali, nastavnici i profesori su izgubili. Decu su pretvorili u proroke i mudrace koje treba svi da slede, a kojima je vrhunac misaonog procesa nasilje i beskonačno skakanje na komandu i poziv... Čak je i ova Đilasova objava najobičnije "šlihtanje" njima, ne bi li se smilovali i primili ga na zajedničku listu i tako mu omogućili politički opstanak".

Jovanov dodaje da će "posledice svega toga biti katastrofalne".

"I oporavljaćemo se godinama i decenijama od ove 'reforme' školstva koju su izveli samo da bi se bivša vlast vratila u fotelje preko prelaznih vlada i sličnih budalaština i da bi strani poslušnici zauzeli pozicije sa kojih mogu bespogovorno da sprovode tuđe planove sa našom zemljom".

"Pritom, kada Đilasovi i blokaderski politički saveznici iz Zagreba, Prištine i Sarajeva sklope vojni pakt, protiv koga je uperen? Ili će Đilas morati da sačeka tu paradu znanja da mu objasne. I kako će ta deca sa parade sutra da se brane, ako im zemlja bude napadnuta? Onim praćkama što su ostale vojsci posle Đilasa i Ponoša kao najmodernije naoružanje za 21. vek?", pita Jovanov i nastavlja:

"Zašto Đilas ne pita sve ove koji su ga podržavali prethodnih meseci - Plenkovića, Kurtija, Piculu, Zvizdića, zašto se naoružavaju. Šta će im oružje i šta će im vojska, pogotovo ovima što su već NATO-u? Dakle svi oko nas će da se naoružavaju, samo će među Srbima da se nađu oni koji su za razoružavanje sopstvene zemlje.

I najzad, ne znam zašto Đilas lepo i pošteno ne kaže to što provlači između redova, - da treba da uđemo u NATO. Glupe su te teze kako nam vojska ne treba, jer je NATO jači. Pa jači smo i mi od Kurtija, pa niko od njegovih ne govori da ne treba da se naoružavaju. Uzgred, biti za ulazak u NATO je potpuno legitiman stav. Nepopularan, ali legitiman. A na Đilasovu nepopularnost, posledice ovog stava se ne bi ni primetile.