Skupština opštine Stari grad slika je i prilika kako su predstavnici opozicije spremni da gaze po javnom interesu građana koje predstavljaju zarad političkog obračuna i stvaranja privida da predstavljaju istinski korektiv vlastima. Umesto da slušaju šta je dobrobit građana Starog grada i da je dosledno brane, odbornici Zeleno-levog fronta upali su u sopstvenu zamku, otkrivajući da ih jedino interesuje sopstvena politička korist.

Naime, Skupština opštine Stari grad podnela je inicijativu za zaštitu kulturno-istorijskog nasleđa Grada Beograda - područja "Kruga dvojke" kao kulturnog dobra i tramvajske linije 2. Obrazloženje koje je ponuđeno u ovoj inicijativi jeste da "krug dvojke" predstavlja kulturni identitet i vrednost Grada Beograda i da samim tim zaslužuje da bude kulturno dobro i deo kulturno-istorijskog nasleđa glavnog grada, a takođe bi na ovaj način ta kultna beogradska linija postala i turističko-putnička linija.

Možda je neko i mogao da očekuje da postoje protivnici ovog modela unapređenja gradskog jezgra, ali teško da je neko očekivao ovoliku dozu političke neozbiljnosti i neodgovornosti kakvu je na ovoj temi u četvrtak na sednici lokalnog parlamenta pokazao Zeleno-levi front. Potez odbornika ZLF da pribegnu opstrukciji, provociranju incidenata i bežanju sa sednice u trenutku kada se razgovara i odlučuje o pomenutoj inicijativi, za Marka Bastaća, predsednika Skupštine Starog grada i podnosioca inicijative, nije ništa drugo do diletantizam, nezrelost i kukavičluk, retko viđen u političkom svetu.

- I na sednici sam se pitao šta će ZLF da uradi kad dođe ta tačka dnevnog reda i oni su opet po starom, pobegli su sa sednice. Pokazali su pred svima da ne smeju da glasaju za nešto što je predložio SNS. Dotle je došlo da oni neće da brane "krug dvojke", demonstriraju da ih ne zanima ni "krug dvojke", ni tramvaj broj 2. Sramota, Zeleno-levi front, koji se predstavlja kao veliki zaštitnik opštine Stari grad je za to da se ukine tramvajska linija broj 2 i da se ne zaštiti tramvajska linija 2. Njihova politička kratkovidost ne shvata da simboli Beograda ne pripadaju ni levima ni desnima, ni poziciji ni opoziciji. Pripadaju isključivo i jedino građanima Beograda. ZLF jednostavno ne misli o građanima, oni ih ne zanimaju - naglasio je Bastać za Kurir.

Inače, sednica Skupštine opštine Stari grad u četvrtak je protekla burno zbog novog sučeljavanja vlasti i opozicije. Međutim, opozicioni odbornici iz redova Zeleno-levog fronta iskoristili su incidentnu situaciju da, uz svesrdnu pomoć medija poput N1 i Nove S, potpuno izmanipulišu javnost i sebe predstave kao žrtve.