Ministar odbrane Bratislav Gašić ističe da je sve spremno za sutrašnji vojni defile.U međuvremenu, grupa blokadera najavila je prisustvo na paradi. Analitičari za Kurir televiziju ocenjuju da je reč o iznenadnoj i radikalnoj promeni narativa, imajući u vidu da su donedavno govorili protiv nje i pozivali da se ona spreči, ali i napadali vojsku.

Sutrašnja vojna parada posvećena je svim građanima Srbije, poručuju iz Ministarstva odbrane. Cilj je da se pokaže snaga jedinstva, ali i da se svi uvere u opremljenost vojnih kapaciteta, a ne da se, kako pojedini tvrde, zastraše građani.

Blokaderi su 13. avgusta ispred prostorija SNS u Novom Sadu napali pripadnike vojne jedinice „Kobre“ koji su tamo bili na zadatku. Tom prilikom povređeno je sedam vojnika, od kojih četvoro teže. Iza iznenadne zainteresovanosti blokadera za prisustvo na vojnoj paradi krije se opadanje podrške građana, ističu stručnjaci.

- Kada su shvatili da im to ne ide za rukom da ih napadaju, oni su se jednostavno priklonili. Tu možemo da vidimo licemerje tog narativa i sa određenih televizija, ali i sa blokaderskim grupama - kaže Nebojša Oberknežev, politički analitičar.

A i deo opozicije govorio je protiv vojne parade i naglašavao da ona može finansijski oštetiti državni budžet, ali i infrastrukturu beogradskih puteva. Drecun za Kurir televiziju naglašava da je takva politika okrenuta protiv građana Srbije:

- Ne znam kako drugačije nazvati nego autošovinističko ponašanje dela opozicije i prezir prema sopstvenoj državi. Imate one koji kod parade pre svega postavljaju pitanje koliko će sve to da nas košta, pa onda koji idu po Evropi i blate sopstvenu državu, traže uvođenje sankcija opet sopstvenoj državi - kaže Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove.

Radikalni obrt narativa prema sutrašnjoj paradi je, prema mišljenju poznavoaca prilika, samo deo priprema građana za tzv. studentsku listu, koja i dalje nije objavljena.

- Kada bude izašao spisak imena, nekim se neće svideti i zbog toga ona ni ne izlazi, i zbog toga oni će morati da menjaju svoj narativ - rekao je Nebojša Oberknežev.

Govoreći o optužbama blokadera da se vojnom opremom uništavaju ulice prestonice, ministar Gašić naglašava da će sve što eventulano bude oštećeno zbog pripreme i održavanja vojne parade biti vraćeno u prvobitno stanje.

