Slušaj vest

Dva dana uoči dugo najavljivane vojne parade u Beogradu, studenti blokaderi pozvali su svoje pristalice na skup podrške Vojsci Srbije. Samo nekome ko ne pamti agresiju i nasilje, i verbalno i fizičko, koje su blokaderi prethodnih nedelja i meseci pokazivali prema pripadnicima vojske, ova blokaderska akcija može biti primerena.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Usijanje": Ljuban Karan, pukovnik KOS, prof. Miroslav Bjegović, specijalista za bezbednosne nauke i Srbislav Filipović, politički analitičar.

Srbislav Filipović Foto: Kurir Televizija

Pored višemesečnih urušavaja države, sada žele da podrže vojsku

- Njihov odnos prema državi govori o tome šta oni misle i o vojsci Srbije. Njihovi mediji ne pišu o tome da je Srbija kupila rafale, pa je to značajno, već pišu protiv vojske. Oni uskaču sebi u usta. Traže da se poštuju institucije, a oni ih prvi ne poštuju. Pale institucije, krše zakone. Više od 10.000 blokada su održali a nisu prijavili. Krše slobodu mišljenja i izražavanja. Govore o medijskim slobodama, a oni bi sutra zabranili mnoge televizije - kaže Filipović i dodaje:

- Pored svega toga, oni naravno da ne poštuju ni vojsku Srbije. Niti su tu vojsku odslužili, niti će želeti da je odsluže. Program i ideja njihovog odrastanja jeste da je vojska u video igricama i to je jedino što oni o njoj znaju. Ali, nažalost, i oni su deo ovog društva i nadam se da će se neko baviti njima. Već 10 meseci urušavaju našu državu, i sada kao žele da podrže vojsku? Pošto im je propala ideja da dobiju podršku unutar policije, sada je traže u vojsci.

Foto: Kurir Televizija

Karan ističe da blokaderi koji su palili prostorije, gađali policiju i dolazili ispred kuća ne računaju na bezbednosne snage države, već žele da ih unište:

- Ako stvarno podržavaju vojsku, što se ne jave da odsluže vojni rok? Svi oni koji nasilno ruše državu, ne računaju mnogo na vojsku i policiju. Policiju žele da unište na sve načine, ponižavaju ih, a žale se da ih policija tuče. U svakoj obojenoj revoluciji imate nasilne grupe koje žele da budu što masovnije i da prave što veće probleme.

Skup će biti pod budnim okom kompletne obaveštajne službe

- Ne znamo o kojoj grupaciji studenata se radi, možda je neki deo i dao podršku. Mislim da ne misle svi kao onaj deo nasilnih studenata. Mislim da gledaju vojsku kao službu koja štiti njihovu državu, roditelje, kuću. Ne bih rekao da se radi o nasilnicima, jer nasilnici nisu studenti. Takav skup će biti pod budnim okom kompletne naše obaveštajne službe - kaže Bjegović i dodaje:

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

- Znate li koliko će pripadnika službi biti u civilu? Ovaj skup će biti 100% obezbeđen. Pripadnici naše Vojske Srbije su i njihova braća, očevi, nečiji sinovi. Mislim da ti ljudi koji misle loše o vojsci su zalutali, a možda su bili i podložni da ih neko vrbuje na takav način. Vojska je institucija koja ima najviše poverenja našeg naroda. Mislim da će se i ti studenti naći na služenju vojnog roka koji očekujemo već u proleće.

"UNIŠTAVALI SU NAM DRŽAVU 10 MESECI, A SADA ŽELE I VOJNU PARADU" Filipović: Prave paralelni protest na dan parade, ne poštuju odbrambene snage! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs