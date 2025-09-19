Slušaj vest

Dva dana uoči dugo najavljivane vojne parade u Beogradu, studenti blokaderi pozvali su svoje pristalice na skup podrške Vojsci Srbije. Samo nekome ko ne pamti agresiju i nasilje, i verbalno i fizičko, koje su blokaderi prethodnih nedelja i meseci pokazivali prema pripadnicima vojske, ova blokaderska akcija može biti primerena.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Usijanje": Ljuban Karan, pukovnik KOS, prof. Miroslav Bjegović, specijalista za bezbednosne nauke i Srbislav Filipović, politički analitičar.

366443_250919.06_06_51_21.Still032.jpg
Srbislav Filipović Foto: Kurir Televizija

Pored višemesečnih urušavaja države, sada žele da podrže vojsku

- Njihov odnos prema državi govori o tome šta oni misle i o vojsci Srbije. Njihovi mediji ne pišu o tome da je Srbija kupila rafale, pa je to značajno, već pišu protiv vojske. Oni uskaču sebi u usta. Traže da se poštuju institucije, a oni ih prvi ne poštuju. Pale institucije, krše zakone. Više od 10.000 blokada su održali a nisu prijavili. Krše slobodu mišljenja i izražavanja. Govore o medijskim slobodama, a oni bi sutra zabranili mnoge televizije - kaže Filipović i dodaje:

- Pored svega toga, oni naravno da ne poštuju ni vojsku Srbije. Niti su tu vojsku odslužili, niti će želeti da je odsluže. Program i ideja njihovog odrastanja jeste da je vojska u video igricama i to je jedino što oni o njoj znaju. Ali, nažalost, i oni su deo ovog društva i nadam se da će se neko baviti njima. Već 10 meseci urušavaju našu državu, i sada kao žele da podrže vojsku? Pošto im je propala ideja da dobiju podršku unutar policije, sada je traže u vojsci.

Ljuban Karan
Foto: Kurir Televizija

Karan ističe da blokaderi koji su palili prostorije, gađali policiju i dolazili ispred kuća ne računaju na bezbednosne snage države, već žele da ih unište:

- Ako stvarno podržavaju vojsku, što se ne jave da odsluže vojni rok? Svi oni koji nasilno ruše državu, ne računaju mnogo na vojsku i policiju. Policiju žele da unište na sve načine, ponižavaju ih, a žale se da ih policija tuče. U svakoj obojenoj revoluciji imate nasilne grupe koje žele da budu što masovnije i da prave što veće probleme.

Skup će biti pod budnim okom kompletne obaveštajne službe

- Ne znamo o kojoj grupaciji studenata se radi, možda je neki deo i dao podršku. Mislim da ne misle svi kao onaj deo nasilnih studenata. Mislim da gledaju vojsku kao službu koja štiti njihovu državu, roditelje, kuću. Ne bih rekao da se radi o nasilnicima, jer nasilnici nisu studenti. Takav skup će biti pod budnim okom kompletne naše obaveštajne službe - kaže Bjegović i dodaje:

Miroslav Bjegović
Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

- Znate li koliko će pripadnika službi biti u civilu? Ovaj skup će biti 100% obezbeđen. Pripadnici naše Vojske Srbije su i njihova braća, očevi, nečiji sinovi. Mislim da ti ljudi koji misle loše o vojsci su zalutali, a možda su bili i podložni da ih neko vrbuje na takav način. Vojska je institucija koja ima najviše poverenja našeg naroda. Mislim da će se i ti studenti naći na služenju vojnog roka koji očekujemo već u proleće.

"UNIŠTAVALI SU NAM DRŽAVU 10 MESECI, A SADA ŽELE I VOJNU PARADU" Filipović: Prave paralelni protest na dan parade, ne poštuju odbrambene snage! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaLICEMERJE BLOKADERA! NAPADALI VOJSKU, A SAD JE KAO PODRŽAVAJU Analitičari za Kurir: Takva politika okrenuta protiv građana Srbije, a OVO im je plan
ns.jpg
PolitikaOPTUŽNICA PROTIV DEVET BLOKADERA: Evo za šta se sve terete i kakve im kazne prete SVI DETALJI
044eedf6f7f74cc78a4c17d21a496b9a--0--f083b2d077c34a31a40aac94b30f283c copy.jpg
PolitikaLJILJANA SMAJLOVIĆ O BLOKADERSKIM PAROLAMA: Da me neko pita ko je to rekao - to je neka stranka koja naginje fašizmu (VIDEO)
a1.jpg
PolitikaPOZIV NA SKUP PODRŠKE VOJSCI JE LAŽNI MANEVAR BLOKADERA! Besramni pokušaj da se zamaskiraju nasilje, uvrede i napadi i zataška brutalna kampanja protiv vojske
blokaderi vojna parada.jpg
PolitikaOD PARIZA DO BEOGRADA ISTA ŠKOLA, ISTI REKVIZITI, ISTE PAROLE! Francuska ne prašta blokade, Srbija ih trpi! Za dan uhapšeno više ljudi nego za 10 meseci kod nas
fr srb.jpg

"Srbija ima najbolji PVO sistem u Evropi!" Stručnjaci ističu da će vojna parada pokazati najveći napredak do sada: Ovakav nivo odbrane, bio je nezamisliv! Izvor: Kurir televizija