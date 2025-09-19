Slušaj vest

"Danas Srbiju niko na svetu ne može da pregazi", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga, a uoči vojne parade koja će se održati sutra sa početkom u 11 časova.

- Pozivam građane da prisustvuju toj paradi, da dođu da vide, da vide ogromne promene, da vide ogromnu razliku, da vide šta smo zajedno gradili, na čemu smo zajedno radili ovih 13 godina.

- Ljudi se pitaju, kažu šta će nam parada. Pozivam građane da prisustvuju toj paradi, da dođu da vide, da vide ogromne promene, da vide ogromnu razliku, da vide šta smo zajedno gradili, na čemu smo zajedno radili ovih 13 godina, da vide kako je ovo drugačija zemlja. Naša parada je pokazivanje naše snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora. Mi nikoga ne napadamo, nećemo, ne želimo.