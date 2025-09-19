Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana, koji boravi u poseti Republici Srbiji.

- Ponosan i srećan što sam ponovo imao priliku da na beogradskom aerodromu sačekam velikog prijatelja Srbije.

- To je jedan od ljudi koji je uvek bio uz našu zemlju, a posebno kada nam je bilo teško. Srećan što ću i večeras na prijateljskoj večeri moći mnogo toga od njega da naučim, a posebno zahvalan što će biti naš gost na vojnoj paradi - napisao je Vučić.

Ne propustitePolitika"PRIJATELJSTVO KOJE SE DUGO I ISKRENO GRADI" Vučić dočekao bin Zajeda: Srbija ima takvog prijatelja kojeg danas dočekujem sa ponosom i velikom zahvalnošću
bin zajed.jpg
PolitikaVELIKA ČAST ZA SRBIJU! Vučić o detaljima razgovora sa Bin Zajedom: Mnogo toga sam čuo i naučio, nadam se da ćemo imati mir, jer ovako cene nafte odoše u nebo
Screenshot 2025-06-18 125748.png
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ SA ŠEIKOM BIN ZAJEDOM U ABU DABIJU: Srbija ceni podršku Emirata i veruje u snagu odnosa koje gradimo
buducnostsrbijeav_1750233353_3657544922366558554_10734429102 copy.jpg
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ SASTAO SE U DUBAIJU SA ŠEIKOM MOHAMEDOM BIN ZAJEDOM: Srbija jeste mala zemlja, ali zna da ceni velike prijatelje
vucic.jpg