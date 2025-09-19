Politika
ŠEIK MOHAMED BIN ZAJED STIGAO U BEOGRAD, DOČEKAO GA PREDSEDNIK VUČIĆ "Posebno sam zahvalan što će veliki prijatelj Srbije biti gost na vojnoj paradi" FOTO
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana, koji boravi u poseti Republici Srbiji.
- Ponosan i srećan što sam ponovo imao priliku da na beogradskom aerodromu sačekam velikog prijatelja Srbije.
- To je jedan od ljudi koji je uvek bio uz našu zemlju, a posebno kada nam je bilo teško. Srećan što ću i večeras na prijateljskoj večeri moći mnogo toga od njega da naučim, a posebno zahvalan što će biti naš gost na vojnoj paradi - napisao je Vučić.
