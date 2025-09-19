Slušaj vest

- Svedoci smo svakodnevnog terora Aljbina Kurtija nad srpskim narodon na KiM. Međunarodna zajednica ćuti na konstantan pritisak nad srpskim narodom - kaže Mirsad Đerlek, član predsedništva SNS.

- To ćutanje traje predugo.Sva obećanja koja su dali vezano za prava Srba na Kosovu i Metohiji, kao prvo formiranje Zajednice srpskih opština, kao drugo prava srpskog naroda ostala su mrtvo slobo na papiru. Nama preostaje da se borimo legitimnim političkim sredstvima i nikad od toga nećemo odustati. Kosovo je bilo i biće srce Srbije i u tome nas niko neće sprečiti.

- Ponovo se ispisuju uvredljivi grafiti na srpskim svetinjama. Crkva Svete Petke u Vitini je poslednji u nizu takvih slučajeva - izjavio je Đerlek za televiziju Pink:

- Nažalost, takvi incidenti kojima se ispoljava mržnja nisu izolovani već su deo šireg pritiska na srpski narod. Cilj je da se narod obeshrabri, da se stvori osećaj nesigurnosti kako bi Srbi napustili svoja ognjišta. Srbi neće dozvoliti ponavljanje pogroma iz marta 2004, kada je zapaljeno i oskrnavljeno 35 srpskih svetinja, proterano oko 5.000 Srba i zapaljeno 935 srpskih kuća. Predstojeći lokalni izbori zakazani su za 12.10.2025.godine i od izuzetnog su značaja. Upotrebićemo sve legalne resurse kako bi ostvarili pobedu.